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§ NG.kz
Известного костанайского врача Дмитрия Герасимова наградили посмертно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37474
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нагрудный знак "За вклад в развитие здравоохранения" будет вручен родственникам безвременно умершего в январе этого года детского хирурга-ортопеда, много лет отдавшего работе в областной детской больнице.
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§ Coopidon
Re: Известного костанайского врача Дмитрия Герасимова наградили...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайцы, благодарные врачу, спасшему множество детей и взрослых, более полугода добивались присвоения имени Герасимова одной из улиц областного центра. Не без сложностей, но это удалось. В августе имя Герасимов

Так и было...
А Абая за полсуток переименовали, даже таблички успели навестить.
:-o
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§ elektron
Известного костанайского врача Дмитрия Герасимова наградили посмертно
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4100
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.12.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:// В августе имя Герасимова получила одна из ранее безымянных улиц в новом микрорайоне Костаная.//
Да до кое ? можно терпеть это? Улицу они назвали. Хорошо конечно, что память, как то останется. Вот пройдёт ли это через года? Зато Альфа-Раби, ни с чем вообще ни с Кустанаем, и не с Казахстаном вообще не связанное имеем. Давайте закидайте меня как иностранца камнями, но где логика?

[Исправлено: elektron, 07.12.2019 - 18:31]
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§ elektron
Известного костанайского врача Дмитрия Герасимова наградили посмертно
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4100
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.12.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Именами именно таких людей нужно называть улицы. А не Приблудных и не очень уместных...
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§ abaika95
Re: Известного костанайского врача Дмитрия Герасимова наградили...
abaika95


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Сообщений: 2139
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.12.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Давайте закидайте меня как иностранца камнями, но где логика?//

Первый камень.

Где логика что вы иностранец лезете в наши дела переименовки улиц?)

Давайте рассказ про то что у вас остались тут тыщи бесправных друзей тыщи родственников за которых вы радеете)
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§ elektron
Известного костанайского врача Дмитрия Герасимова наградили посмертно
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4100
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Где логика что вы иностранец лезете в наши дела переименовки улиц?)Давайте рассказ про то что у вас остались тут тыщи бесправных друзей тыщи родственников за которых вы радеете)

Опять сами додумали?
Таки где ответ, где логика? :lol:
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§ elektron
Известного костанайского врача Дмитрия Герасимова наградили посмертно
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4100
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу прощения за смайлик. Но иногда нужно приоритеты иметь.
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§ elektron
Известного костанайского врача Дмитрия Герасимова наградили посмертно
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4100
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
лезете в наши дела переименовки улиц?)

Я никуда не лезу, а спрашиваю, вопрашаю можно сказать, как так? Какой-то Аль-Фараби имеет больше места в Кустанае, чем доктор, лечивший детей? И не нужно про место проживания, тут у меня таже байда, чуйство справедливости, так сказать. Просто не могу пройти мимо.
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