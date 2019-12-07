elektron Известного костанайского врача Дмитрия Герасимова наградили посмертно #2





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Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:23 Цитата:// В августе имя Герасимова получила одна из ранее безымянных улиц в новом микрорайоне Костаная.//

Да до кое ? можно терпеть это? Улицу они назвали. Хорошо конечно, что память, как то останется. Вот пройдёт ли это через года? Зато Альфа-Раби, ни с чем вообще ни с Кустанаем, и не с Казахстаном вообще не связанное имеем. Давайте закидайте меня как иностранца камнями, но где логика?



[Исправлено: elektron, 07.12.2019 - 18:31]