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§ NG.kz
Магия космических цифр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37474
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По официальным данным, цены на продовольственные товары в ноябре 2019 года относительно того же месяца прошлого года выросли на 9,7%. В то же время и номинальная среднемесячная зарплата в III квартале за год поднялась на 18,1% (в РК - до 191 100 тенге, в Костанайской области - до 146 500). И покупательная способность с учетом инфляции тоже увеличилась на 12%. Казалось бы, оснований для выводов о снижении уровня жизни казахстанцев нет. Однако некоторые эксперты придерживаются другого мнения.
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Магия космических цифр
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.12.19 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мое мнение, что государство скоро заработает инсульт, выражаясь языком медиков... а если не будет соблюдать законы и продолжать ущемлять права граждан - инфаркт!
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§ alex_60
Re: Магия космических цифр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6383
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Келимбетов рассказал, какие зарплаты у сотрудников МФЦА, По его словам , сотрудники центра получают заработные платы, сопоставимые по размеру с заработком сотрудников холдинга "Байтерек". Средний же размер зарплаты управленческого персонала составляет, примерно, 5 тысяч долларов или 1,9 млн тенге.///

на ум сразу приходит вечное
//«Мы стали жить еще лучше"-сказало правительство.
«Мы за вас рады"-ответил народ//
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§ Тот самый
Магия космических цифр
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Евгений Шибаршин:
В то же время и номинальная среднемесячная зарплата в III квартале за год поднялась на 18,1% (в РК - до 191 100 тенге, в Костанайской области - до 146 500)


Какой вообще смысл рассматривать среднюю арифметическую? Она показывает среднюю температуру по больнице. У директора миллион, у 9 рабочих по 70 тысяч, средняя будет 163000 тенге, но получает её только КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ.

Есть такие понятия как медианная заработная плата и она составляла 106,3 тысячи тенге в прошлом году, а модальная вообще всего лишь 80 тысяч тенге.

Медианная зарплата отражает сумму в центре "зарплатного ряда" и делит его на две равные части, т.е. половина получает больше этой цифры и половина меньше.

Модальная зарплата - самая часто выплачиваемая заработная плата. Вот для примера сверху модальная и медианная будут 70000 тенге, а средняя 163000.

P.s. Это я не к автору, а к хорошей статистике претензии предъявляю. Статья отличная!

[Исправлено: Тот самый, 07.12.2019 - 21:53]
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