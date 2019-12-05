Цитата: Евгений Шибаршин:

В то же время и номинальная среднемесячная зарплата в III квартале за год поднялась на 18,1% (в РК - до 191 100 тенге, в Костанайской области - до 146 500)



Какой вообще смысл рассматривать среднюю арифметическую? Она показывает среднюю температуру по больнице. У директора миллион, у 9 рабочих по 70 тысяч, средняя будет 163000 тенге, но получает её только КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ.



Есть такие понятия как медианная заработная плата и она составляла 106,3 тысячи тенге в прошлом году, а модальная вообще всего лишь 80 тысяч тенге.



Медианная зарплата отражает сумму в центре "зарплатного ряда" и делит его на две равные части, т.е. половина получает больше этой цифры и половина меньше.



Модальная зарплата - самая часто выплачиваемая заработная плата. Вот для примера сверху модальная и медианная будут 70000 тенге, а средняя 163000.



P.s. Это я не к автору, а к хорошей статистике претензии предъявляю. Статья отличная!



[Исправлено: Тот самый, 07.12.2019 - 21:53]