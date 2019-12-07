Ольга Колоколова:

Coopidon, вам будет замечание. Большооое такое. Разговоры на сторонние темы это одно, а свалка из бессмысленных копипастов - другое. Первое на здоровье, второе - ни в коем случае

Ольга Колоколова:

Оба-на. Это оказывается не флуд). Вопрос снимается. Копипаст так копипаст. Если, конечно, это кому-то интересно