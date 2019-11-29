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Куратор темы: Coopidon
§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.11.19 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И в помине не было!

А интрига!?
)))
8-)
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.11.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В чем ваша цель сейчас здесь?

Цитата:
Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.

:lol:
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.11.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?— Обязательно! Каждый здравомыслящий человек просто обязан время от времени это делать!
Ну не меняться же мне из-за каждого идиота!
Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить.
Господин барон вас давно ожидает. Он с утра в кабинете работает, заперся и спрашивает: «Томас, — говорит, — не приехал еще господин пастор?» Я говорю: «Нет еще». Он говорит: «Ну и слава богу!» Очень вас ждет.
Имеешь любовницу — на здоровье! Сейчас все имеют любовниц. Но нельзя же допускать, чтоб на них женились. Это аморально!
:-o
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.11.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из книги рекордов Гиннесса
Первым, кто собрал 100 миллионов подписчиков в Твиттере, стала Кэти Перри (США, род. Кэтрин Хадсон). Рекорд «Самое большое количество подписчиков в Твиттере» был установлен и зафиксирован 16 июня 2017 года.
Рс Ничегосебе!
100 000 000
5,5 КЗ
:-o
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 30.11.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оттуда же
Самое быстрое время, за которое была съедена 1 порция буррито – 44,20 секунды. Рекорд установлен Леей Шуткевер (Великобритания) в Бирмингеме, Великобритания, 1 мая 2019 года.
Рс Ну, я, как-то буррито, не знаю, не ел.
Но видимо быстро!
Но зачем!?
:-x
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 30.11.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самым высоким отелем является отель Gevora (ОАЭ) высотой 356,33 м (1169 футов) от уровня земли до вершины, который находится в Дубае, ОАЭ, 9 февраля 2018 года. Отель состоит из 75 этажей, 528 номеров и отличается золотистым фасадом.
Рс 75 этажей, это...высоко, однако.
Думаю, что может кто-то из форумчан фотался на его фоне. Может Л..я?
:-o
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 30.11.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
“Rap God” от Eminem (США) состоит из 1560 слов, которые певец успевает проговорить за 6 минут 4 секунды – со средней скоростью 4,28 слова в секунду. Только в одном 15-секундном фрагменте «Slim Shady» можно услышать 97 слов (6,46 слов в секунду), воспроизведенных со «сверхзвуковой скоростью».
Рс 4 слова в секунду.
Он, надеюсь, он сам понимает, что говорит!?
8-)
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем здрасьте!
Цитата:
19-летняя Джорджи Грейс (Georgie Grace) сфотографировалась голой верхом на лошади. Несмотря на холодную погоду в родном городе, девушка сделала откровенный снимок, поддержав агитационную новозеландскую кампанию на Facebook. В ней организаторы призывали наездников не забывать надевать шлем. Об этом сообщает "Рамблер".

Что сказать?
Да! Шлем она надеть не забыла...
:oops:
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§ Vit
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8681
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Зачем? Флуд же есть.
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мозг человека уменьшается при длительном пребывании на полюсе. Такое открытие совершили немецкие учёные. Они сделали МРТ восьми испытуемым до экспедиции в Антарктиду и сразу после её окончания.

Вот оно чо!
Оказывается на холоде не только предметы уменьшаются...
:-o
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Ну смотри, у Дракоши- деревенька. Это тема!
У Юджина- деревья. Это тема.
Флуд, как говорит ОК, это обсуждение прочих тем.
Ну и я...
свою тему обозначил в #32.
Потому что, ну накипело...
;-)
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§ alex_60
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6383
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Зачем? Флуд же есть.

Флуд для адекватных закрыли, типа повтор,
А тут же свои, можно гнать порожняк, как говорит почитатель Америки. .

[Исправлено: alex_60, 07.12.2019 - 20:58]
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мужчины, которые укладывают асфальт на дорогах Большого Манчестера (Англия), не прочь сделать перерыв и сытно и вкусно пообедать.

￼Недавно некий Джон Уэбб решил переосмыслить понятие уличной еды и посвятил коллег в свой необычный способ подогревания пищи. Поскольку у рабочих нет микроволновки, пришлось бы им довольствоваться холодными блюдами, но 46-летний изобретатель научил их использовать горячий асфальт.

Всё, что нужно — это тщательно завернуть еду в фольгу, поместить в обжигающую асфальтовую массу и подождать несколько минут. Джон рассказал, что подогревание пирога занимает 15 минут, а бекона и колбасы — около 20 минут. В асфальте можно даже подогреть (а то и приготовить) целую курицу, хотя, конечно, многие гурманы сочли бы такую трапезу неприемлемой.

Думаю, так себе новость, забавная для чопорных англичан и прочих европейцев.
Нам, кипятившим чай кипятильником из двух лезвий, их не понять.
:-o
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мужчина взял в заведении «Chic-Fil-A» еду навынос, а такие заказы, как правило, маркируются сотрудниками — те часто добавляют какие-нибудь фразы, чтобы быстро идентифицировать клиента.

В итоге герой этой истории с возмущением увидел, что в чеке его описали не совсем приятной фразой — «уродливый свитер». Теперь мужчина требует извинений, кроме того, его устроила бы компенсация морального вреда в виде бесплатной еды.

Здесь видимо, уместна пословицах неча на зеркало пенять...
8-)
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Флуд для адекватных закрыли, типа повтор, А тут же свои, можно.

Забавный был проект.
Но там я был согласен с ОК.
А здесь, тема обозначена, милости просим!
Но правила Форума, здесь точно также действуют как и везде.
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