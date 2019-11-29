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Мужчины, которые укладывают асфальт на дорогах Большого Манчестера (Англия), не прочь сделать перерыв и сытно и вкусно пообедать.
￼Недавно некий Джон Уэбб решил переосмыслить понятие уличной еды и посвятил коллег в свой необычный способ подогревания пищи. Поскольку у рабочих нет микроволновки, пришлось бы им довольствоваться холодными блюдами, но 46-летний изобретатель научил их использовать горячий асфальт.
Всё, что нужно — это тщательно завернуть еду в фольгу, поместить в обжигающую асфальтовую массу и подождать несколько минут. Джон рассказал, что подогревание пирога занимает 15 минут, а бекона и колбасы — около 20 минут. В асфальте можно даже подогреть (а то и приготовить) целую курицу, хотя, конечно, многие гурманы сочли бы такую трапезу неприемлемой.
Думаю, так себе новость, забавная для чопорных англичан и прочих европейцев.
Нам, кипятившим чай кипятильником из двух лезвий, их не понять.