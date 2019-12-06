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≡ Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната "Озат" в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната "Озат" в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37471
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санитарные врачи назвали причину массового отравления детей в школе-лицее "Озат". По данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг в продукции школьного пищеблока, где персонал готовил еду,обнаружены кишечная палочка и золотистый стафилококк.
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§ Трэвэл
Re: Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, вот что за безалаберность по отношению к детям.
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§ Lamka
Re: Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 06.12.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший раньше был там интернат, играли с детьми часто вместе в футбол на площадке, всегда было чисто там и ухожено и зимой и летом, собирались вместе с соседних многоэтажек, дружно было, зимой горки, летом футбол... перетащили детей на кск, и "открыли" школу, построили бы лучше новую, а не отжали интернат.
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§ alex_60
Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната "Озат" в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6378
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с таким фактом массового отравления
не соответствует своему статусу.
позор же.
назвать школа номер 48 например пока,
через год рассмотреть по новой.
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§ Victor Yang
Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната "Озат" в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12242
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.12.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понимаю, - общепитом в школе занимаются предприниматели? Проверять нужно бизнес планово периодически, пусть даже с предупреждениями о проверке - порядок хоть раз в год наводить будут. Вот отголоски моратория на проверки МСБ. У нас деньги стоят выше безопасности - мораторий объявили чтобы бизнес работал и платил налоги, в строительных проектам тщательней всего экспертизой проверяется смета, а не фундаменты.
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§ Георгий ГОВОРОВ
Re: Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната...
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 12
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
общепитом в школе занимаются предприниматели?

Нет, именно в этой школе в отличии от других работники столовой нанимаются директором.
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§ Маркс
Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната "Озат" в Костанае?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 625
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.12.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Проверять нужно бизнес планово периодически, пусть даже с предупреждениями о проверке - порядок хоть раз в год наводить будут.

Медицинский осмотр тоже один раз в год делают, но от болезней это никак не спасает. Не надо обманывать самого себя. Кроме развития коррупции эти проверки ничего не дают ни для бизнеса, ни для государства, ни для порядка. Точно так же как и техосмотр для дорожной безопасности.
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§ drakon
Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната "Озат" в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18060
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
позор же.

Продукты надо - проверять.
Наверное просроченные были... :oops:
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§ drakon
Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната "Озат" в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18060
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот в Жезказгане, опять дети отравились... 8-)
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