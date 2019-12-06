Цитата: Victor Yang:

Проверять нужно бизнес планово периодически, пусть даже с предупреждениями о проверке - порядок хоть раз в год наводить будут.

Медицинский осмотр тоже один раз в год делают, но от болезней это никак не спасает. Не надо обманывать самого себя. Кроме развития коррупции эти проверки ничего не дают ни для бизнеса, ни для государства, ни для порядка. Точно так же как и техосмотр для дорожной безопасности.