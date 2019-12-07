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§ NG.kz
Показать, как можно утеплять дома, чтобы не терять тепло и деньги, пытается Костанайская теплоэнергетическая компания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37471
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изначально тепловые счетчики в многоквартирных костанайских домах ставили, чтобы регулировать поступление тепла в дома и, соответственно, экономить. Однако в некоторых домах экономии не получилось.
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§ Victor Yang
Re: Показать, как можно утеплять дома, чтобы не терять тепло и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12242
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КТЭК договорилась с ТОО «Костанай-пенопласт» о безвозмездной поставке 90 кв. м. пенопласта.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37004?1575719403

Шта?! Опять собираются утеплять горючим материалом? Безопасность на последнем месте?
Цитата:
Во-первых, чтобы на конкретном примере объяснить костанайцам, что утепление домов - необходимо, выполнима и действенно.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37004?1575719403

Если тепло будут отпускать в том же количестве - ничего утепление в плане экономии не даст. В квартирах будет теплее, но экономии не получится.


Цитата:
2 декабря жильцы заказали частную экспертизу строения, которая показала, что оно ветхое.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37004?1575719403

Давно пора.
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§ alex_60
Re: Показать, как можно утеплять дома, чтобы не терять тепло и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6378
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять двадцать пять.
Счетчики считают, а не регулируют.
По определению.
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