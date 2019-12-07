Victor Yang Re: Показать, как можно утеплять дома, чтобы не терять тепло и... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12242

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:56 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37004?1575719403 КТЭК договорилась с ТОО «Костанай-пенопласт» о безвозмездной поставке 90 кв. м. пенопласта.Источник:

Шта?! Опять собираются утеплять горючим материалом? Безопасность на последнем месте?

Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37004?1575719403 Во-первых, чтобы на конкретном примере объяснить костанайцам, что утепление домов - необходимо, выполнима и действенно.Источник:

Если тепло будут отпускать в том же количестве - ничего утепление в плане экономии не даст. В квартирах будет теплее, но экономии не получится.





Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37004?1575719403 2 декабря жильцы заказали частную экспертизу строения, которая показала, что оно ветхое.Источник:

Давно пора.