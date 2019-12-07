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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Я подожду. Я привык...


Нет так не пойдёт, у меня времени свободного много, могу по 10 раз, даже более разъяснять.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1385
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.12.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Kairat stayer: Тем более где я утверждал что в Европе рождаемость высокая?
А где вы утверждали что она низкая?



Позабавил диалог! :-)
Кайрат и Купидон - вы достопримечательности нашего форума! 8-)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6376
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про погоду.
И зачем с тобою было нам знакомиться
Не забыть вовек теперь мне взгляда синего
Я всю ночь не сплю, а в окна мои ломится
Ветер северный, умеренный до сильного.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1385
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.12.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И зачем с тобою было нам знакомиться Не забыть вовек теперь мне взгляда синего Я всю ночь не сплю,



Алекс, да у Вас никак романтическая встреча произошла ;-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 593
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.12.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Алекс, да у Вас никак романтическая встреча произошла
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