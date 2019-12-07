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§ NG.kz
Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изучив исследования гарвардских ученых, экономист пришел к выводу, что Казахстан ждет значительная "перестройка" в климате и экономике. Всех казахстанцев разделит 49 параллель северной широты.

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§ Coopidon
Re: Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ознакомившись с исследованиями гарвардских ученых, Байганов пришел к выводу

Один эксперт исследовал, второй экономист все таки пришёл.
Рс Интересно, откуда эксперты появляются?
Есть специальные техникумы или ВУЗы?
(Не имею в виду, техэкспертов или других специалистов)
Но вот экспертов, по общим вопросам?
Где-то инкубаторы, чтоли стоят?
:-o
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§ Kairat stayer
Re: Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Рс Интересно, откуда эксперты появляются?


И тут не поняли что ли? Даже здесь на форуме всяких экспертов по всем вопросам достаточно, в том числе и зарубежные.
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* alex_60
Re: Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6376
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забор надо строить на 49 параллели.
Высотой десять метров минимум. Войска, охрана.
Пусть там живут как хотят,. Мы будем благоденствовать на севере.
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