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§ NG.kz
«Открытая опасность». Ловушка в центре города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37470
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О колодце за зданием миграционной полиции (бывшее здание ЦОНа) по ул. Тауелсиздик, 114 «НГ» сообщил пользователь нашего сайта Серик.

- Колодец расположен в центральной части города, это очень опасное место! - написал он.
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§ drakon
Re: «Открытая опасность». Ловушка в центре города
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18058
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, сделайте , наконец то уже -

вот так. Нормально будет... :lol: ;-)
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