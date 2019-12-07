Цитата: Kairat stayer:

В любом случае в Европе лучше, половина или не половина никто не считал. Отдельные эксперты указывают, что одна из версии всяких воле излияний, оккупации и.т.д. опять-же как хотите так и называйте, сложившаяся демографическая ситуация в РФ. Рождаемость официально 1,8 на одну женщину в стране, у нас например 2,8, при этом чтобы не было убыли нужно 2. Там малые народы по 3 и более. Нап



Во топ-10 стран с высоким уровнем рождаемости:

Нигер, Мали, Сомали, Уганда, Буркина-Фасо, Бурунди, Замбия, Афганистан, Судан, Ангола. Доходит до 7 на женщину.

Топ-10 стран с низким уровнем:

Германия, Гонконг, Корея (которая республика), Литва, Украина, Япония, Австрия, Италия. Доходит до 0,97.

Америка (Боже её храни) 2 с хвостиком.

И что?

Какие выводы?



