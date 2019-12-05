alex_60 Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева» #191





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6374

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:05 Цитата: Тот самый:

Это было. Не то чтобы прям совсем кинули, но сделали не всё,

Этот вопрос такой, писано переписано.

Одно могу сказать, что "кинули" - это не для той ситуации.

У Сербов не было ПВО, поэтому натовцы летали и бросали бомбы.на мирных жителей.

Хотя до этого Россия предлагала в счет долга Югославии поставить 300.с персоналом они отказались. А когда Сербия обратилась с просьбой принять её в состав союза России и Белоруссии, промолчали,отказали.

дело в Ельцине было,пил, слабак оказался.

Да и Россия тогда не в тонусе была, если мягко сказать.

А Путина тогда ещё не было.

на Париж,Берлин, Лондон пару ракет,

Или просто полетать над ними,

И успокоились бы.

Утрирую конечно, но смысл думаю понятен.



[Исправлено: alex_60, 07.12.2019 - 10:22]