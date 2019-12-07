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§ NG.kz
В микрорайоне Алтын Арман ветром снесло профлист с крыши
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера вечером кровельный лист болтался на доме номер 199 по проспекту Назарбаева, сообщила наша читательница Зарина. Есть опасность, что его сдует совсем. А это опасно.
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* Coopidon
Re: В микрорайоне Алтын Арман ветром снесло профлист с крыши
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю что акимат можно нехило экономить на всяких колцентрах и инженерах.
По мне как? Специально обученные инженеры, каждодневно обьезжают свою территорию, хозяйским взглядом подмечая.
Ага!
Здесь ямка, здесь лист железа оторвался, здесь светофор не работает, здесь остановка незаасфальтирована.
И, соответственно, оперативно устранять выявленные неисправности.
Но я как предлагаю.
Вместо того чтобы содержать эту траву бездельников, тем более инжинеров, которые обьезжая город создавали бы ненужную толчею на улицах.
Надо просто подключить, за 3 копейки интернет одному единственному специалисту акимата, который заметте , тусуется не на улицах, а на форуме НГ.
Оперативно информируя о выявленных народных новостях.
А сэкономленные средства можно пустить на отопление Аркалыка
:-o
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