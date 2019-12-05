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≡ Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37466
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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§ Victor Yang
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12240
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.12.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
какой стати людям должно хуже стать

Я в №141 объяснял почему будет хуже.
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§ elektron
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4091
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.12.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не хило тут по миру прошлись! :lol:
И это всё из за одного художника? Хорошо рисует, ой пишет однако 8-)
Мне вот другое интересно. А если в человеке, более ста кровей смешано,
можно ли его считать богом, или там миром владеющим? И следует ли преклонятся? :-P
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§ Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1559
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это как сказать. На поверхности - да, лучше. А что будет происходить при экономической интеграции? Доступная Европейская продукция заполнит рынок - сможет ли с ней конкурировать украинская продукция? Часть предприятий закроется, а это плохо в целом для экономики. Если Европа начнёт вливать деньги в страну - это уже будет зависимость.


Пост за №141, тут на мой взгляд одни предположения, конечно будут интегрироваться и стараться выпускать конкурентноспособную продукцию. На первоначальном этапе Европа будет помогать, возможно со временем и в НАТО войдут, переговоры-же постоянно ведут.
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§ elektron
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4091
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.12.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
конечно будут интегрироваться и стараться выпускать

Да Таноми была права ;-)
Куда интегрироваться, что выпускать? Страны Прибалтики сократились на треть по численности населения.
На / в Украине вообще производство по максимуму разрушено, зато коммуналка растёт до европейских. Это ещё не це эвропа. Они пока туда только на заработки ездют, как и многие другие. Не смешно в общем

[Исправлено: elektron, 06.12.2019 - 18:49]
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§ Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1559
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:


Дык, они взяли курс на Ейропу, всё обратной дороги нет, тем более ЕС и НАТО поддерживают их начинания, посмотрим.
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§ таноми52
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1383
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.12.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Чё тут понимать-то, только Германия помогла финансово с 2014 года на сумму 1,4 миллиард евро, в том числе на сотрудничество в области развития 544 млн евро.



Ну, и развились?
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§ maxsaf
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4531
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хорошо рисует

Предположительно осел, но может быть все что угодно, там не понять сходу ))
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§ Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1559
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ну, и развились?


Ну, конечно будут развиваться, куда они денутся, с 2015 года страна получила от стран-членов ЕС около 18 млрд евро, через лет 5 посмотрим.
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§ Coopidon
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие мои, любимая НГ и ОК!
Спасибо Вам и вам, и вам, тоже!
С наслаждением, смакуя каждый звук буквы каждой запятой, на одном дыхании, прочёл все страницы!
Благодарю за удовольствие, полученное при наслаждении лицезреть сии перлы вселенской мудрости, узримые при читании выше указанных волн звуковых сил нажатия на клавиш, при печатании сиречь символов на айпадов...
Отдельное благодарность АИ-95 и бегунку...
Кто может измерить эти неизлечимые запасы оптимизма, содержащиеся в этих незабываемых строфах:
Цитата:

Пост за №141, тут на мой взгляд одни предположения, конечно будут интегрироваться и стараться выпускать конкурентноспособную продукцию. На первоначальном этапе Европа будет помогать, возможно со временем и в НАТО войдут, переговоры-же постоянно ведут

...Я сказала неизлечимые!?
Ох, нет, конечно же я имел в ввиду- неизгладимые....
8-)
Рс ох, нет, не могу! Пойду приму 300 капель эфирной валерьянки... :-o
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§ Coopidon
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ну, конечно будут развиваться, куда они денутся, с 2015 года страна получила от стран-членов ЕС около 18 млрд евро, через лет 5 посмотрим.

Согласен, с Кайреке!
8-)
А куда они денутся!?
С поводной-то лодки...
У кого-то есть другие варианты?

:-x
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