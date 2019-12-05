Coopidon Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева» #188





(Полноправные пользователи) Сообщений: 335

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:58 Дорогие мои, любимая НГ и ОК!

Спасибо Вам и вам, и вам, тоже!

С наслаждением, смакуя каждый звук буквы каждой запятой, на одном дыхании, прочёл все страницы!

Благодарю за удовольствие, полученное при наслаждении лицезреть сии перлы вселенской мудрости, узримые при читании выше указанных волн звуковых сил нажатия на клавиш, при печатании сиречь символов на айпадов...

Отдельное благодарность АИ-95 и бегунку...

Кто может измерить эти неизлечимые запасы оптимизма, содержащиеся в этих незабываемых строфах:

Цитата:

Пост за №141, тут на мой взгляд одни предположения, конечно будут интегрироваться и стараться выпускать конкурентноспособную продукцию. На первоначальном этапе Европа будет помогать, возможно со временем и в НАТО войдут, переговоры-же постоянно ведут

...Я сказала неизлечимые!?

Ох, нет, конечно же я имел в ввиду- неизгладимые....



Рс ох, нет, не могу! Пойду приму 300 капель эфирной валерьянки...