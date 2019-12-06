Coopidon Re: Шкарупа: Я заключен потому, что экс-генпрокурор на встрече с... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 335

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:52 Цитата: «Я думаю, по каким надуманным основаниям я вовлечен в орбиту уголовного преследования, ва

Я думаю, что он не верит в справедливость и беспристрастность.

Там и тем кому он служил.

То есть, пока он служил, все было по правде. А щас...



Или пока служил, он эту не справедливость не замечал?

Был по другую сторону прилавках....

