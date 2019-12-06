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≡ Шкарупа: Я заключен потому, что экс-генпрокурор на встрече с Елбасы объявил меня виновным		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Шкарупа: Я заключен потому, что экс-генпрокурор на встрече с Елбасы объявил меня виновным
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37466
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа, арестованный по обвинению в коррупции, обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву. «Я думаю, по каким надуманным основаниям я вовлечен в орбиту уголовного преследования, вам известно", - написал он.
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§ Lex
Re: Шкарупа: Я заключен потому, что экс-генпрокурор на встрече с...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 06.12.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
междусобойчик.
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§ Coopidon
Re: Шкарупа: Я заключен потому, что экс-генпрокурор на встрече с...
Coopidon


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Сообщений: 335
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 06.12.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Я думаю, по каким надуманным основаниям я вовлечен в орбиту уголовного преследования, ва

Я думаю, что он не верит в справедливость и беспристрастность.
Там и тем кому он служил.
То есть, пока он служил, все было по правде. А щас...
8-)
Или пока служил, он эту не справедливость не замечал?
Был по другую сторону прилавках....
8-)
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