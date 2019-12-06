Сталкер Re: Под грифом ДСП: за что житель Рудного судится с акимом... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 358

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:09 Согласно п.18 ст.11 Закона РК "О доступе к информации", личную ответственность за организацию работы с запросами, за состояние их приема, регистрации, учета и рассмотрения несут руководители обладателей информации.



Направлялся лишь запрос о предоставлении информации непосредственно в адрес акимата Костанайской области с просьбой предоставить информацию о мероприятиях, которые планируются непосредственно акиматом области в целях реализации его полномочий и принятых им решениях, основанных на информации, полученной из прокуратуры области.



Само письмо из прокуратуры области тут вообще не причём. Когда не хотят отвечать по существу, могут придумать и надумать с сотню или другую причин, чтобы не отвечать...