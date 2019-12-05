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≡ Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37465
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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§ Victor Yang
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12240
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.12.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
какой стати людям должно хуже стать

Я в №141 объяснял почему будет хуже.
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§ elektron
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4090
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.12.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не хило тут по миру прошлись! :lol:
И это всё из за одного художника? Хорошо рисует, ой пишет однако 8-)
Мне вот другое интересно. А если в человеке, более ста кровей смешано,
можно ли его считать богом, или там миром владеющим? И следует ли преклонятся? :-P
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1557
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это как сказать. На поверхности - да, лучше. А что будет происходить при экономической интеграции? Доступная Европейская продукция заполнит рынок - сможет ли с ней конкурировать украинская продукция? Часть предприятий закроется, а это плохо в целом для экономики. Если Европа начнёт вливать деньги в страну - это уже будет зависимость.


Пост за №141, тут на мой взгляд одни предположения, конечно будут интегрироваться и стараться выпускать конкурентноспособную продукцию. На первоначальном этапе Европа будет помогать, возможно со временем и в НАТО войдут, переговоры-же постоянно ведут.
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