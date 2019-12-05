Цитата: Victor Yang:

Это как сказать. На поверхности - да, лучше. А что будет происходить при экономической интеграции? Доступная Европейская продукция заполнит рынок - сможет ли с ней конкурировать украинская продукция? Часть предприятий закроется, а это плохо в целом для экономики. Если Европа начнёт вливать деньги в страну - это уже будет зависимость.



Пост за №141, тут на мой взгляд одни предположения, конечно будут интегрироваться и стараться выпускать конкурентноспособную продукцию. На первоначальном этапе Европа будет помогать, возможно со временем и в НАТО войдут, переговоры-же постоянно ведут.