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≡ Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37465
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
только Германия помогла финансово с 2014 года на сумму 1,4 миллиард евро, в том числе на сотрудничество в области развития 544 млн евро.


А Зеленский сказал Трампу что немцы и французы совсем не помогают.
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* таноми52
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.12.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
просто это было и Сербы это помнят



И что Вы этим хотите сказать?
Пусть помнят от кого и чего зависили, и от кого будут зависеть

[Исправлено: таноми52, 06.12.2019 - 21:37]
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1557
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Не поверите, но во многом - впереди


Да, санкции помогли.
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1557
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А Зеленский сказал Трампу что немцы и французы совсем не помогают.


Вводит в заблуждение, Французы передали на сумму 594 020 долларов (Бронежилеты, оборудование и мед. материалы).
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вводит в заблуждение,

Те он врет, а ты говоришь как есть.
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
та и задержание провокаторов в Нур-султане

А что они провоцировали?
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1557
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Те он врет, а ты говоришь как есть.


Те не знаю, но мне смысла нет фуфло толкать, в открытом доступе вся информация есть-же.
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
но мне смысла нет фуфло толкать, в

Значит это Зеленский фуфло толкает Трампу.
Ясно теперь.
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§ maxsaf
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4530
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Поддерживаю высказывание президента и задержание провокаторов в Нур-султане

За каждое такое задержание всякие фридомхаусы понижают рейтинг казахстана. Потом заставляют латиницы всякие внедрять и думать, что это ваши собственные идеи.
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§ Я
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 06.12.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вводит в

Украина не успеет получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца декабря из-за нерасторопности депутатов Верховной рады и бюрократических проволочек.
Украина может лишиться помощи европейских стран, если будет поддерживать американские санкции в отношении «Северного потока-2», заявил глава комитета немецкого парламента по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Об этом сообщает "Рамблер".

[Исправлено: Я, 06.12.2019 - 21:54]
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1557
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Об этом сообщает "Рамблер".

Цитата:
alex_60:
Ясно


Ясно, портал "Рамблер"- из серии: у соседа корова сдохла - мелочь, а приятно.
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§ Victor Yang
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12240
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.12.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Французы передали на сумму 594 020 долларов (Бронежилеты, оборудование и мед. материалы).

А в случае, если люди без работы останутся - им тоже помогать будут, как бывшему СССР в 90-е? Окорочка дешёвые, гуманитарная помощь? И ради чего эта интеграция, если людям хуже станет?
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1557
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А в случае, если люди без работы останутся - им тоже помогать будут, как бывшему СССР в 90-е? Окорочка дешёвые, гуманитарная помощь? И ради чего эта интеграция, если людям хуже станет?


С какой стати людям должно хуже стать, всё будет нормально, бывшие страны соц.лагеря интегрировались, никаких проблем нет.
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1557
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
гуманитарная помощь?


В ООН фонд гуманитарной помощи Украине учреждён.
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§ Тот самый
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:Вопрос на засыпку почему находясь в 10 км от Стамбула при всей крутизне Российской дипломатии,русская армия не захватила столицу Османов?


Слово "блестящей" не понравилось? ))) Если правильно помню, после Крымской войны 1853 Россия имела ситуацию чем-то похожую на сегодняшнюю: угроза войны против 3 империй, военные ограничения и пр. Войну против турок старались провести максимально быстро, иначе Англия и Франция успеют помочь. Вот наверное оценили ситуацию и поняли, что смысла нет нести потери при захвате. И захватить Константинополь - одно, а надо же удержать его, население в основном мусульманское, в то время это играло большую роль. Ну, и/или осложнения отношений с ведущими державами побоялись (новых санкций).

Цитата:
abaika95:Восстание Болгар от Турецкого владычества в 1875-76 годах глупостью конечно трудно назвать


Глупость турок, что допустили такую жестокость и такие потери местного населения при подавлении восстания.

Цитата:
abaika95:когда Россия кинула Сербов во время бомбежек Белграда в 1999


Это было. Не то чтобы прям совсем кинули, но сделали не всё, что могли бы. Там, кстати, также можно увидеть параллели с Крымом 2014. Россия воспользовалась неразберихой в Украине точно также как НАТО в 99-м воспользовались неразберихой в России и Сербии.
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