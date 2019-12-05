Цитата: abaika95:Вопрос на засыпку почему находясь в 10 км от Стамбула при всей крутизне Российской дипломатии,русская армия не захватила столицу Османов?



Слово "блестящей" не понравилось? ))) Если правильно помню, после Крымской войны 1853 Россия имела ситуацию чем-то похожую на сегодняшнюю: угроза войны против 3 империй, военные ограничения и пр. Войну против турок старались провести максимально быстро, иначе Англия и Франция успеют помочь. Вот наверное оценили ситуацию и поняли, что смысла нет нести потери при захвате. И захватить Константинополь - одно, а надо же удержать его, население в основном мусульманское, в то время это играло большую роль. Ну, и/или осложнения отношений с ведущими державами побоялись (новых санкций).



Цитата: abaika95:Восстание Болгар от Турецкого владычества в 1875-76 годах глупостью конечно трудно назвать



Глупость турок, что допустили такую жестокость и такие потери местного населения при подавлении восстания.



Цитата: abaika95:когда Россия кинула Сербов во время бомбежек Белграда в 1999



Это было. Не то чтобы прям совсем кинули, но сделали не всё, что могли бы. Там, кстати, также можно увидеть параллели с Крымом 2014. Россия воспользовалась неразберихой в Украине точно также как НАТО в 99-м воспользовались неразберихой в России и Сербии.