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≡ Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37464
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
только Германия помогла финансово с 2014 года на сумму 1,4 миллиард евро, в том числе на сотрудничество в области развития 544 млн евро.


А Зеленский сказал Трампу что немцы и французы совсем не помогают.
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§ таноми52
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.12.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
просто это было и Сербы это помнят



И что Вы этим хотите сказать?
Пусть помнят от кого и чего зависили, и от кого будут зависить
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§ Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1553
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Не поверите, но во многом - впереди


Да, санкции помогли.
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§ Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1553
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А Зеленский сказал Трампу что немцы и французы совсем не помогают.


Вводит в заблуждение, Французы передали на сумму 594 020 долларов (Бронежилеты, оборудование и мед. материалы).
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вводит в заблуждение,

Те он врет, а ты говоришь как есть.
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
та и задержание провокаторов в Нур-султане

А что они провоцировали?
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§ Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1553
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Те он врет, а ты говоришь как есть.


Те не знаю, но мне смысла нет фуфло толкать, в открытом доступе вся информация есть-же.
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
но мне смысла нет фуфло толкать, в

Значит это Зеленский фуфло толкает Трампу.
Ясно теперь.
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