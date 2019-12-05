alex_60 Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева» #157





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6370

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:03 Цитата: abaika95:



Ну давай вспомним

///В ходе операции авиация НАТО осуществляла бомбардировку стратегических военных и гражданских объектов на территории Сербии. На 12 июня был запланирован ввод сухопутных войск НАТО со стороны Македонии. Главным стратегическим объектом, подлежащим захвату в первую очередь, стал международный аэропорт «Слатина», расположенный в 15 км к юго-востоку от города Приштина, — единственный аэропорт со взлётно-посадочной полосой, способной принимать любые типы самолётов, в том числе тяжёлые военно-транспортные.

Россия с самого начала бомбардировок Югославии пыталась политическим способом противостоять странам организации Североатлантического договора.

мае 1999 года майор Юнус-бек Евкуров, находившийся в тот момент в составе международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, получил от высшего военного командования Российской Федерации совершенно секретное задание: в составе группы из 18 военнослужащих подразделения специального назначения ГРУ ГШ ВС России скрытно проникнуть на территорию Косова и Метохии, взять под контроль стратегический объект — аэропорт «Слатина» и подготовиться к прибытию основных сил российского контингента. Поставленная задача была выполнена, и группа Евкурова, действуя под различными легендами, тайно для окружающих сербов и албанцев в конце мая 1999 года взяла под полный контроль аэропорт «Слатина». Подробные обстоятельства данной операции до сих пор засекречены.

10 июня российскому миротворческому контингенту SFOR (подразделения ВДВ России), находившемуся в Боснии и Герцеговине, поступил приказ подготовить механизированную колонну и передовой отряд численностью до 200 человек. Передовой отряд и колонна, в состав которой входили БТРы, автомашины «Урал» и «УАЗ», были подготовлены в кратчайший срок. При этом личный состав (кроме командования), который должен был участвовать в марш-броске, до самого последнего момента не знал, куда и зачем они готовятся выступать.

Дальше про марш-бросок продолжать?

Или сам вспомнишь.

Итог-сухопутные войска НАТО в Сербию не вошли.

Только благодаря России.



[Исправлено: alex_60, 06.12.2019 - 20:17]



[Исправлено: alex_60, 06.12.2019 - 20:20]