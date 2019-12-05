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≡ Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 11 из 12«1...9101112»
§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37464
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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§ Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


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Сообщений: 1553
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что будет происходить при экономической интеграции? Доступная Европейская продукция заполнит рынок - сможет ли с ней конкурировать украинская продукция? Часть предприятий закроется, а это плохо в целом для экономики. Если Европа начнёт вливать деньги в страну - это уже будет зависимость.


Посмотрим, как будут развиваться события, Европа и США помогают и дальше будут помогать.
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Например на будущей неделе 11 декабря в Сенате США будут

И что? Тебе то какое дело.
Узко мыслишь как всегда.
Бегай да прыгай. Это все твоё.
И не лезь в то чего не понимаешь

[Исправлено: alex_60, 06.12.2019 - 19:21]
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§ Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


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Сообщений: 1553
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Ладно, ликуйте пока, сторонники российской оккупации Крыма. Я пошутила, Крым не украинский, Крым наш - татарский! Мы, татары крымские, уже поднажали на демографию. В Украину мы уже не вернёмся, но и под Россией будем недолго.


Крым может быть независимым, в случае развала РФ. На днях точнее 2 декабря 2019 года, в Российской академии наук рассчитали гипотетический сценарий, в котором единое экономическое пространство РФ распадается на автономные образования по границам федеральных округов. Расчеты проводились по аналогии с моделированием развала СССР в конце 1980х.

Не понятно кто является заказчиком проведения такого рода исследования, всё-же государственный орган гипотетически прогнозирует.

Подробнее здесь: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-akademii-nauk-proschitali-scenarii-raspada-rossii-na-federalnye-okruga-1028729662
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§ abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


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Сообщений: 2137
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Тебе за гадости больше платят?Провокатор же конкретный ты стал.Вылезло все//




Алекс плохая тактика на неудобные аргументы отвечать "ату его ату,держите его!"
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§ Я
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 06.12.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
новые санкции

Чем они навредили ? Подняли производство.
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§ Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1553
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Чем они навредили ? Подняли производство.


Да, подняли, уже впереди планеты всей!
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§ Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1553
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И что? Тебе то какое дело.


Дык, человек-же из дальнего зарубежья спросил, какие именно санкции?
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну давай вспомним
///В ходе операции авиация НАТО осуществляла бомбардировку стратегических военных и гражданских объектов на территории Сербии. На 12 июня был запланирован ввод сухопутных войск НАТО со стороны Македонии. Главным стратегическим объектом, подлежащим захвату в первую очередь, стал международный аэропорт «Слатина», расположенный в 15 км к юго-востоку от города Приштина, — единственный аэропорт со взлётно-посадочной полосой, способной принимать любые типы самолётов, в том числе тяжёлые военно-транспортные.
Россия с самого начала бомбардировок Югославии пыталась политическим способом противостоять странам организации Североатлантического договора.
мае 1999 года майор Юнус-бек Евкуров, находившийся в тот момент в составе международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, получил от высшего военного командования Российской Федерации совершенно секретное задание: в составе группы из 18 военнослужащих подразделения специального назначения ГРУ ГШ ВС России скрытно проникнуть на территорию Косова и Метохии, взять под контроль стратегический объект — аэропорт «Слатина» и подготовиться к прибытию основных сил российского контингента. Поставленная задача была выполнена, и группа Евкурова, действуя под различными легендами, тайно для окружающих сербов и албанцев в конце мая 1999 года взяла под полный контроль аэропорт «Слатина». Подробные обстоятельства данной операции до сих пор засекречены.
10 июня российскому миротворческому контингенту SFOR (подразделения ВДВ России), находившемуся в Боснии и Герцеговине, поступил приказ подготовить механизированную колонну и передовой отряд численностью до 200 человек. Передовой отряд и колонна, в состав которой входили БТРы, автомашины «Урал» и «УАЗ», были подготовлены в кратчайший срок. При этом личный состав (кроме командования), который должен был участвовать в марш-броске, до самого последнего момента не знал, куда и зачем они готовятся выступать.
Дальше про марш-бросок продолжать?
Или сам вспомнишь.
Итог-сухопутные войска НАТО в Сербию не вошли.
Только благодаря России.

[Исправлено: alex_60, 06.12.2019 - 20:17]

[Исправлено: alex_60, 06.12.2019 - 20:20]
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§ abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2137
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот бросок на что-то повлиял?

Сразу предупрежу ответ,нет,т.к. Бомбардировки уже закончились
НАТО свою цель выполнила



Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены. Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. Операция «Союзная сила» унесла жизни людей и после своего окончания, НАТО использовало в боеприпасах радиоактивный обеднённый уран. Бомбардировки были прекращены после подписания Военно-технического соглашения в Куманове между представителями югославской армии и стран НАТО.



С марта по июнь что-то никто не маршбросался

Не провокация на бугурт отдельных любителей РФ,просто это было и Сербы это помнят


Ушли от новости долеко


Поддерживаю высказывание президента и задержание провокаторов в Нур-султане
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§ таноми52
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.12.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Европа и США помогают и дальше будут помогать.


Вот никак не пойму - наивный или блаженный?
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Этот бросок на что-то повлиял?

В двух последних строчках вроде понятно написал.
Если бы вошли, утопили бы все в крови

[Исправлено: alex_60, 06.12.2019 - 20:32]
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§ abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2137
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Исправлено: alex_60, 06.12.2019 - 20:20]//



Сразу надо свою мысли додумывать а не когда ответ оппонента прочитал)



Будем считать в Югославии разобрались.....
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сразу надо свою мысли додумывать а не когда ответ оппонента прочитал)

Нет, у меня пост второй пропал размером с предыдущий, поэтому я дописал в первый пост итог.
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§ Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1553
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот никак не пойму - наивный или блаженный?


Чё тут понимать-то, только Германия помогла финансово с 2014 года на сумму 1,4 миллиард евро, в том числе на сотрудничество в области развития 544 млн евро.
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§ Я
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 06.12.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
впереди планеты всей

Не поверите, но во многом - впереди
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