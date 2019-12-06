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≡ Под грифом ДСП: за что житель Рудного судится с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Под грифом ДСП: за что житель Рудного судится с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37464
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обращение руководителя ОО «Центр защиты прав потребителей Рудного» Николая ГИНЬЯТОВА о привлечении акима области Архимеда МУХАМБЕТОВА к ответственности административный суд Костаная рассмотрел сегодня, 6 декабря.
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§ Сталкер
Re: Под грифом ДСП: за что житель Рудного судится с акимом...
Сталкер


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Сообщений: 358
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 06.12.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно п.18 ст.11 Закона РК "О доступе к информации", личную ответственность за организацию работы с запросами, за состояние их приема, регистрации, учета и рассмотрения несут руководители обладателей информации.

Направлялся лишь запрос о предоставлении информации непосредственно в адрес акимата Костанайской области с просьбой предоставить информацию о мероприятиях, которые планируются непосредственно акиматом области в целях реализации его полномочий и принятых им решениях, основанных на информации, полученной из прокуратуры области.

Само письмо из прокуратуры области тут вообще не причём. Когда не хотят отвечать по существу, могут придумать и надумать с сотню или другую причин, чтобы не отвечать...
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§ директор пляжа
Re: Под грифом ДСП: за что житель Рудного судится с акимом...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 06.12.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
система...
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§ Lex
Re: Под грифом ДСП: за что житель Рудного судится с акимом...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 06.12.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Я думаю все всё прекрасно понимают, откуда и для чего этот гриф "сверхультра секретности". Пила дружба там работает. Скинул за хрустящую зелёную бумажку сильно просившему дядьке, тот и маслает тарифы на своё смотрение. А портить нервы не дадут тому дядьке, ведь у него друзья во всех ешелонах местной власти.
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