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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ангела Меркель не смогла встать со стула
при звуках гимна Казахстана.
При первых звуках гимна своей страны Токаев встал.
Меркель же осталась сидеть,
Аналогичные ситуации уже происходили во время
ее ноябрьского визита в Индию и Китай
ну и раньше трясло. падала недавно.
ну сказала бы, я болею, я ухожу.
нет же.
власть, это еще та болезнь.

[Исправлено: alex_60, 06.12.2019 - 15:56]

[Исправлено: alex_60, 06.12.2019 - 16:17]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ну сказала бы, я более, я ухожу.нет же.власть, это еще та болезнь.//



Это другое) В демократических странах человек может 15 лет у власти находиться потомучто у них демократия,также у них в порядке вещей может быть что отец был руководителем государства потом сын,дальше поживем внук приедет где-нибудь в Канаде или США)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18057
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
порядке вещей может быть что отец был руководителем государства потом сын

Дочка, будет скоро. А может и внук, наркоман тожн будет... :oops: :lol: :-o
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Дочка, будет скоро. А может и внук, наркоман тожн будет//




Ужас какой,так вот че ее так колбасит на встречах) с Зеленским вон ей вообще худо было,ну понятно на лекарствах тяжёлых наверно сидит,и внука подсадила,жалко...
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18057
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,и внука подсадила,жалко...

У неё нет ни детей, ни внуков.
А вот у Первого... :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//У неё нет ни детей, ни внуков.А вот у Первого//




Ой ну это сложно,у вас первым кто считается?)

До разделения или уже после по ФРГшной линии канцлеров надо считать?)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


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Сообщений: 4524
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Мне в Городке больше всего нравится. Тирамиссу

Цитата:
abaika95:
В элите красный бархат

Большое спасибо!
Эти тортики всем понравились!
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Большое спасибо!/




Незачто) что отмечали?)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделя уже прошла,пацана из Рудного получается так и не нашли.....

Худо
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О за букмекеров взялись,наконец-то, в Алмате БК Олимп прессуют,мож позакрывают их к чертям по всей стране
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