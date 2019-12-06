abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #6767





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2134

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:14 Цитата-//ну сказала бы, я более, я ухожу.нет же.власть, это еще та болезнь.//







Это другое) В демократических странах человек может 15 лет у власти находиться потомучто у них демократия,также у них в порядке вещей может быть что отец был руководителем государства потом сын,дальше поживем внук приедет где-нибудь в Канаде или США)