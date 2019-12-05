Цитата: maxsaf:

Половина страны хотела в Европу, другая - остаться с Россией. Так в итоге и получится.



В любом случае в Европе лучше, половина или не половина никто не считал. Отдельные эксперты указывают, что одна из версии всяких воле излияний, оккупации и.т.д. опять-же как хотите так и называйте, сложившаяся демографическая ситуация в РФ. Рождаемость официально 1,8 на одну женщину в стране, у нас например 2,8, при этом чтобы не было убыли нужно 2. Там малые народы по 3 и более. Например при реализации проекта Новороссия плюс примерно 20 млн человек было бы. Земель-то у себя и так хватает, часть из них проживает за Уралом менее населённая. Ну в настоящее время белорусов в союзное государство зовут, да, согласен, что экономически взаимосвязаны, но понятно-же будет датируемым регионом, которых и так достаточно. Посмотрим, что дальше будет, ряд встреч на высшем уровне намечено.