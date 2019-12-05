/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37461
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяжелейшая авария с человеческими жертвами произошла 3 декабря на 48-м километре автодороги Аркалык - Торгай. Водитель "Лада Гранта", пытаясь обогнать впереди идущий транспорт, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Toyota Land Cruiser.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3313
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.12.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лада-гранте полный капец, у Тойоты незначительные повреждения
Профайл Посетить вебсайт

§ Dron
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 05.12.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 человек в пятиместном седане. Еще и на обгон пошел, еще и при плохой видимости....
Там что недавно снегопад был? Почему дорога вся в снегу и не чищена? Дорожники молодцы конечно, сразу квартет дорожных знаков воткнули. Теперь всё должно быть нормально, без проишествий, можно вообще не чистить.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2835
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.12.19 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Лада-гранте полный капец, у Тойоты незначительные повреждения

так там цена наверно 1 к 10, или даже к 20. В жигулях любых наверно при лобовом вообще тяжело выжить.
Профайл

§ Vit
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8673
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.19 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Я такое часто вижу. Они оба шли не правильно. Крузак видя что за камазом идёт пурга даже не пытался как то прижаться правее. Гранта не шла на обгон. Он просто дурак. Прижался к камазу и выглядывал, хотел на обгон идти.
Профайл

§ Lex
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 06.12.19 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

я на калине ездил три месяца. Врагу не пожелаю на этой машине ездить. По факту- это прицеп, на который накинули двигатель с КПП. Не более. При лобовом дтп даже в 60 км/ч шансы выжить крайне малы. Разгоняется быстро, тормозит- хоть бы якорь придумали к этому прицепу. Вес машины около 500-600 кг по ощущению. Протектор узкий, соприкосновение с асфальтом минимальное. Идеальный транспорт для массового убийства населения.
Профайл

§ alex_60
Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Крузак видя что за камазом идёт пурга даже не пытался как то прижаться правее. Гранта не шла на обгон. Он просто дурак. Прижался к камазу и выглядывал, хотел на обгон идти.


полностью согласен.водитель крузака пургу видел,а реакции ноль.
даже скорость не сбавил,не говоря что бы прижаться .
а на гранте,да, именно прижался и выглядывал.
в свое время двоем ездили по трассам на Москву , так меня всегда бесило,
прижмется к бамперу фуры, и начинает выглядывать.
сколько говорил,нафига прижимаешься,выглядывай метров за пятьдесят до машины.
бесполезно.
Профайл

§ лимон
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1172
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.12.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на фото знак не "Крутой подъем" 1.14, а знак "Крутой спуск" 1.13
отличить легко - читаем знак слева направо
груженая Гранта, не обгонит фуру/КамАЗ с прицепом не прижимаясь, в данном случае обгон очень опасен, не видно ничего из-за поднятого шлейфа снега
навстречу ехать такому "пургомету" тоже страшно, опять же из-за ограниченной видимости
Профайл

§ Тот самый
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, соболезнования родным погибших.

В таких случаях надо моргать дальним водителю грузовой. Возможно он опытный и подскажет поворотниками безопасно или нет выходить на обгон, заодно заметит тебя и чуть правее возьмёт.

Молодцы! Знаки поставили! Лучше б вы дороги чистили вовремя! Такие случаи постоянно происходят, каждую зиму. Не обо всех пишут газеты, потому что обычно обходится легкими повреждениями. А вообще странно, полиция же постоянно патрулирует. Неужели нельзя сообщить, что осадки выпали и добиться выезда снегоуборочной техники?
Профайл

§ лимон
Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1172
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.12.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
В таких случаях надо моргать дальним водителю грузовой. Возможно он опытный и подскажет поворотниками безопасно или нет выходить на обгон, заодно заметит тебя и чуть правее возьмёт.


серьёзно? водитель грузовой дальше своего прицепа также ничего не видит из-за поднятого снежного шлейфа, хоть заморгайся
да и про "брать правее" к заснеженной/обледенелой обочине так себе совет, даже опасный

Цитата:
Тот самый:
Лучше б вы дороги чистили вовремя!

тут в городе не чистят, а Вы хотите чтобы в Тургае чистили
Профайл

§ Маркс
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 625
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.12.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ: - На данном участке сегодня, 5 декабря, установлены дополнительные знаки дорожного движения: ограничение максимальной скорости, "Обгон запрещен", "Крутой подъем", "Перегон скота", - сообщил полковник Григоревский.

Цитата:
лимон:
на фото знак не "Крутой подъем" 1.14, а знак "Крутой спуск" 1.13

Это примерно такой же косяк, как частная почта на фирменном бланке. Побыстрее отчитаться, ничего толком не проверив.
Профайл

§ Vit
Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8673
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы не знаем че там конкретно произошло. Ну был случай реально в моей жизни. Буквально весной. На бусе ехал с челяб. Села спереди старая неудолетвореная женщина и мозг выносила водиле. Приблизительно следующее, ой какой вы молодец всех обгоняите ой, молодец, ой молодец. Ой красавчик, молодец. Я терпел. В конце не выдержал. (а меня сложно вывести) да замолчи ты. На спидометр глян. Там сотня. Аты профессионал, угомонись. И езжай 90. Меня домаждут дети. Он меня тоже. Я, да мне плевать. Я хочу живой приехать к своим детям. Народ вы тоже на будущее тихомирти этих.
Профайл

§ Тот самый
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон: водитель грузовой дальше своего прицепа также ничего не видит из-за поднятого снежного шлейфа, хоть заморгайся

Ну, вот если не увидит, то значит и нечего туда лезть. Так и ехать за ним.

Цитата:
лимон: тут в городе не чистят, а Вы хотите чтобы в Тургае чистили

Конечно хочу. Налоги за транспорт платим - должны чистить.
Профайл

§ лимон
Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1172
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.12.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
то значит и нечего туда лезть. Так и ехать за ним.

это единственное здравое решение при попытке обгона в недостаточной видимости
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 1
Всего: 181

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх