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≡ Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37461
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вообще я рад, что КЗ обозначил хоть так свою позицию для начала.
необходимо преследовать собственные национальные интересы,
а не «пытаться понравиться всем одинаково»
а интересы эти в первую очередь В России лежат.
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§ Victor Yang
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12238
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.12.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вообще я рад, что КЗ обозначил хоть так свою позицию для начала.

Согласен. На двух стульях не усидишь - надо уже как-то определяться.
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* таноми52
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1380
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.12.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, конечно, немцы зря убили Мусу Джалиля..


Муса́ Муста́фович Зали́лов — советский татарский поэт и журналист, Герой Советского Союза,
не был крымским татарином. Родился в Оренбургской области в деревне Мустафино
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§ Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


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Сообщений: 1544
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Половина страны хотела в Европу, другая - остаться с Россией. Так в итоге и получится.


В любом случае в Европе лучше, половина или не половина никто не считал. Отдельные эксперты указывают, что одна из версии всяких воле излияний, оккупации и.т.д. опять-же как хотите так и называйте, сложившаяся демографическая ситуация в РФ. Рождаемость официально 1,8 на одну женщину в стране, у нас например 2,8, при этом чтобы не было убыли нужно 2. Там малые народы по 3 и более. Например при реализации проекта Новороссия плюс примерно 20 млн человек было бы. Земель-то у себя и так хватает, часть из них проживает за Уралом менее населённая. Ну в настоящее время белорусов в союзное государство зовут, да, согласен, что экономически взаимосвязаны, но понятно-же будет датируемым регионом, которых и так достаточно. Посмотрим, что дальше будет, ряд встреч на высшем уровне намечено.
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


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Сообщений: 6361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
drakon: Да, конечно, немцы зря убили Мусу Джалиля..


в Германии поуехавшие тоже переписывают историю.
всегда считал что его убили фашисты,общеизвестный факт.
а тут немцы оказывается его убили..
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§ drakon
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18055
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
его убили фашисты,общеизвестный факт

фашизм,это то, чем вы тут занимаетесь,
уже на 10 страницах... 8-)
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§ Victor Yang
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12238
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.12.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В любом случае в Европе лучше, половина или не половина никто не считал.

Это как сказать. На поверхности - да, лучше. А что будет происходить при экономической интеграции? Доступная Европейская продукция заполнит рынок - сможет ли с ней конкурировать украинская продукция? Часть предприятий закроется, а это плохо в целом для экономики. Если Европа начнёт вливать деньги в страну - это уже будет зависимость.
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§ abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


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Сообщений: 2128
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//фашизм,это то, чем вы тут занимаетесь,уже на 10 страницах..//



Фашизм от слова фашио-пучок,связка,вместе
Обобщенное понятие радикальных правых
Итальянская национальная идеология 20-40 г.


В Германии была национал-социалистическая немецкая рабочая партия
Упращенно идеология нацизма


Для Таноми
Про связь Крымчаков и Башкир,одна языковая группа,одна этническая принадлежность Тюрки

Но родня такая же как Русские и Поляки,то есть корень один,язык схож,но на поверхности разные нации,по внешности и по культурным особенностям)
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§ drakon
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18055
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Фашизм от слова фашио-пучок,связка,вместе

Ну я и говорю, собрались вы тут-пучками... :lol:
Какими? Додумайся сам... :-o
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* таноми52
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1380
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.12.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Про связь Крымчаков и Башкир,одна языковая группа,одна этническая принадлежность Тюрк



Значит ли это, что казахи тоже, будучи в этой группе, должны грудью встать на защиту крымских татар, как Елиссева?
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§ abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну я и говорю, собрались вы тут-пучками)/


А вы не собрались тут с нами, пучком?)



Цитата-//Значит ли это, что казахи тоже, будучи в этой группе, должны грудью встать на защиту крымских татар, как Елиссева?//



Незнаю,помоему вообще никто никому ничего не должен) Русские грудью защищают Сербов и Болгар,хотя Сербы и Болгары оооочень ну прям очень дальние родственники для Русских) вот Крымские Татары для Казахов родственный народ,но Башкиры,Киргизы,Узбеки и поволжские Татары ближе) Крымские татары делятся на 3 потдэтноса,ногайцы они в степях Причерноморья жили на внешность и язык чистые Казахи,южнобережцы живущие в приморских городах,они смесь бывших колонистов Греков,Итальянцев и Турок, и горные Таты эти вообще ближе к Кавказцам) то есть палитра огромная) но культурно Крымские Татары ближе к туркам да и образ жизни и язык очень на Турецкий похож,потомучто долгое время были вассалами Османской империи)
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