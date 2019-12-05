Цитата: Тот самый:

В таких случаях надо моргать дальним водителю грузовой. Возможно он опытный и подскажет поворотниками безопасно или нет выходить на обгон, заодно заметит тебя и чуть правее возьмёт.



серьёзно? водитель грузовой дальше своего прицепа также ничего не видит из-за поднятого снежного шлейфа, хоть заморгайся

да и про "брать правее" к заснеженной/обледенелой обочине так себе совет, даже опасный



Цитата: Тот самый:

Лучше б вы дороги чистили вовремя!

тут в городе не чистят, а Вы хотите чтобы в Тургае чистили