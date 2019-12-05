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≡ Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37460
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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§ юля елиссева
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.12.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А род Танай разве не казахский?

нет, не казахский, а башкирский. И название урочища Кустанай появилось до того, как на этой территории стали кочевать казахи.Цитата:
Victor Yang:
И ты уже определись - крымская татарка ты или башкирка.

во мне смешано 7 разных кровей. Для Кустаная где перемешано куча разных наций, это вполне типичная ситуация. В зависимости от ситуации я могу быть представителем любой из этих 7 наций.
Цитата:
Victor Yang:
а и ты периодически негативно отзываешься о восточных традициях

да, азиатчину я не люблю. менталитет у меня европейский.

[Исправлено: юля елиссева, 06.12.2019 - 13:26]
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* maxsaf
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4527
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
вот карта из энциклопедии Британика,показывающая на какой территории жили башкиры в 600-м году нашей эры

Вопросов нет, Юлеха тут главная, судя по карте, остальные - в очередь :-)
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да,на карте казахов нет.
а башкиры есть.
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* drakon
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18050
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, конечно, немцы зря убили
Мусу Джалиля... 8-)
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§ Vit
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8670
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я запутался. Тогда зачем башкирам Крым? Непонятно.
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Собственно он и входит потихоньку, но через посольства и смену гражданства и смену территории проживания (ито не все, куча народу живет тут же но с красным паспортом). Ну и тем кто ввел санкции глубоко плевать на сам факт присоединения, будь то Крым или кто либо другой. Нужен был просто предлог/прецедент и ВСЕ. Не было бы Крыма, нашли бы что-то другое и текущее положение РФ, да и KZ тоже не сильно бы изменилось.


Красные паспорта в текущем году начали выдавать в Луганской и Донецкой областях, на мой взгляд при любом исходе, многие владельцы паспортов рано или поздно переедут в РФ, а вот Крым переселяют граждан из РФ, последнее в ООН признали.

Подробнее здесь: https://sprotyv.info/news/vlasti-rf-usilenno-zaselyajut-okkupirovannyj-krym-russkimi-medzhlis
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§ Vit
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8670
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Цитата:
да, азиатчину я не люблю. менталитет у меня европейский

Получается ты из тех кто черненькая и скрывая свою природную красу, красится в беленькую. И народность прикрывает под чужую нацию. Странно это как то.
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* maxsaf
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4527
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
на мой взгляд при любом исходе, многие владельцы паспортов рано или поздно переедут в РФ

Или РФ переедет к ним, смотря сколько паспортов выдать успеют.
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* таноми52
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1377
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.12.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А есть этническая связь между башкирами и крымчаками?
Кто-нибудь знает?
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* Victor Yang
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12236
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.12.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
во мне смешано 7 разных кровей

И это даёт тебе право говорить - "это наше"?
Цитата:
юля елиссева:
нет, не казахский, а башкирский.

А вот из другого источника:
Цитата:
слово «Костанай» (Кустанай) можно трактовать как «стоянка казахского рода или племени» И.И.Крафт в «Сборнике узаконений киргизских степных областях» приводит список родов по жузам. Среди родов среднего жуза указывается род тана.

Там несколько вариантов о названии. И твой - не догма.
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но вы их все равно на себе ощущаете. Парадокс? ))


Пока нет, но в перспективе могут и в отношений нас ввести.
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или РФ переедет к ним, смотря сколько паспортов выдать успеют.


Не важно, тем более выше-же указывают, что отгородиться хотят украинцы, да и с противоположной стороны М.Симонян всех назад зовёт, пожалуйста говорит - верните всех домой, понятно у кого красный паспорт будет.

Подробнее здесь: https://echo.msk.ru/blog/simonyan/2414413-echo/
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