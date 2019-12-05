Цитата: Сергей_я:

Собственно он и входит потихоньку, но через посольства и смену гражданства и смену территории проживания (ито не все, куча народу живет тут же но с красным паспортом). Ну и тем кто ввел санкции глубоко плевать на сам факт присоединения, будь то Крым или кто либо другой. Нужен был просто предлог/прецедент и ВСЕ. Не было бы Крыма, нашли бы что-то другое и текущее положение РФ, да и KZ тоже не сильно бы изменилось.



Красные паспорта в текущем году начали выдавать в Луганской и Донецкой областях, на мой взгляд при любом исходе, многие владельцы паспортов рано или поздно переедут в РФ, а вот Крым переселяют граждан из РФ, последнее в ООН признали.



Подробнее здесь: https://sprotyv.info/news/vlasti-rf-usilenno-zaselyajut-okkupirovannyj-krym-russkimi-medzhlis