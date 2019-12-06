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≡ "Их осталось около 100 000" - краснокнижной птице посвятили интерактивную выставку в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Их осталось около 100 000" - краснокнижной птице посвятили интерактивную выставку в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37458
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привлечь внимание к судьбе краснозобой казарки именно жителей Костанайской области сотрудники областного краеведческого музея считают особенно важным. 80% популяции летят к местам зимовки и гнездования именно через наш регион.
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§ alex_60
Re: "Их осталось около 100 000" - краснокнижной птице...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6342
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
два одинаковых фото.
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* Rexyn
Re: "Их осталось около 100 000" - краснокнижной птице...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 177
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 06.12.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
два одинаковых фото.

упс. Поправили, спасибо.
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