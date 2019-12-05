yudjin Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за... #61





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6262

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:16 Цитата: Киев пообещал казахстанской стороне дипломатический демарш.

Киеву бы лучше заняться своей похеренной экономикой, а не реагировать на правду. А то страна стала самой нищей у еуропе, но продолжает указывать на слова чиновников других государств, на параграфы учебников, на карты...

Как можно считать регион своим, если несколько лет они прекратили выплачивать "своим" людям пенсии, пособия, зарплаты и прочие социальные обязательства государства? Если вы их бросили на самовыживание, то и откажитесь полностью от них... не зря поговорка есть: сам не гам и другим не дам!...

Другие приняли в свои объятия и правильно сделали.