Цитата: Vit:

Крузак видя что за камазом идёт пурга даже не пытался как то прижаться правее. Гранта не шла на обгон. Он просто дурак. Прижался к камазу и выглядывал, хотел на обгон идти.



полностью согласен.водитель крузака пургу видел,а реакции ноль.

даже скорость не сбавил,не говоря что бы прижаться .

а на гранте,да, именно прижался и выглядывал.

в свое время двоем ездили по трассам на Москву , так меня всегда бесило,

прижмется к бамперу фуры, и начинает выглядывать.

сколько говорил,нафига прижимаешься,выглядывай метров за пятьдесят до машины.

бесполезно.