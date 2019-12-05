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≡ Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37458
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяжелейшая авария с человеческими жертвами произошла 3 декабря на 48-м километре автодороги Аркалык - Торгай. Водитель "Лада Гранта", пытаясь обогнать впереди идущий транспорт, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Toyota Land Cruiser.
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* сайлау курманов
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3313
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.12.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лада-гранте полный капец, у Тойоты незначительные повреждения
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§ Dron
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 05.12.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 человек в пятиместном седане. Еще и на обгон пошел, еще и при плохой видимости....
Там что недавно снегопад был? Почему дорога вся в снегу и не чищена? Дорожники молодцы конечно, сразу квартет дорожных знаков воткнули. Теперь всё должно быть нормально, без проишествий, можно вообще не чистить.
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§ Сергей_я
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2835
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.12.19 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Лада-гранте полный капец, у Тойоты незначительные повреждения

так там цена наверно 1 к 10, или даже к 20. В жигулях любых наверно при лобовом вообще тяжело выжить.
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§ Vit
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8661
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.19 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Я такое часто вижу. Они оба шли не правильно. Крузак видя что за камазом идёт пурга даже не пытался как то прижаться правее. Гранта не шла на обгон. Он просто дурак. Прижался к камазу и выглядывал, хотел на обгон идти.
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§ Lex
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 06.12.19 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

я на калине ездил три месяца. Врагу не пожелаю на этой машине ездить. По факту- это прицеп, на который накинули двигатель с КПП. Не более. При лобовом дтп даже в 60 км/ч шансы выжить крайне малы. Разгоняется быстро, тормозит- хоть бы якорь придумали к этому прицепу. Вес машины около 500-600 кг по ощущению. Протектор узкий, соприкосновение с асфальтом минимальное. Идеальный транспорт для массового убийства населения.
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§ alex_60
Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6342
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Крузак видя что за камазом идёт пурга даже не пытался как то прижаться правее. Гранта не шла на обгон. Он просто дурак. Прижался к камазу и выглядывал, хотел на обгон идти.


полностью согласен.водитель крузака пургу видел,а реакции ноль.
даже скорость не сбавил,не говоря что бы прижаться .
а на гранте,да, именно прижался и выглядывал.
в свое время двоем ездили по трассам на Москву , так меня всегда бесило,
прижмется к бамперу фуры, и начинает выглядывать.
сколько говорил,нафига прижимаешься,выглядывай метров за пятьдесят до машины.
бесполезно.
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§ лимон
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.12.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на фото знак не "Крутой подъем" 1.14, а знак "Крутой спуск" 1.13
отличить легко - читаем знак слева направо
груженая Гранта, не обгонит фуру/КамАЗ с прицепом не прижимаясь, в данном случае обгон очень опасен, не видно ничего из-за поднятого шлейфа снега
навстречу ехать такому "пургомету" тоже страшно, опять же из-за ограниченной видимости
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