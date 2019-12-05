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§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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§ Victor Yang
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12224
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.12.19 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Решила не развязывать крупномасштабную войну с сильным соседом)

Если верить фильму "Крым. Путь на Родину", то украинцам Россия не дала начать войну - сразу была оборвана спец. связь, а позже перехвачен украинский генерал с приказом начинать военные действия. Да и не потянула бы Украина войну с официальными российскими войсками, если она не тянет её с полуподпольными на Донбассе.

Да и бесконечная тема это - в таких масштабах историю пишет победитель, а объективно у каждого своя правда. Первое время голова даже болела - для меня оба народа родные.

[Исправлено: Victor Yang, 05.12.2019 - 22:53]
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§ abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да и не потянула бы Украина войну с официальными российскими войсками, если она не тянет её с полуподпольными на Донбассе//



Почему не тянет?) Прекрасно справилась и с вооруженными донбасцами и с "отпускниками" ЛНР и ДНР имеет треть от своих начальных территорий,Стрелков который Гиркин который полковник ФСБ который какбы начал эту войну в Славянске,сейчас доказывает что Украина очень сильный противник и Россия немного ошиблась в расчетах о быстрой и молниеносной..
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§ abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да и бесконечная тема это - в таких масштабах историю пишет победитель, а объективно у каждого своя правда//



Это да,история рассудит и поставит все на свои места)
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§ Dron
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 05.12.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После всех тех лет как Крым стал российским я до конца не верил что жители этого полуострова сознательно проголосовали за присоединение к РФ, как не верил что новоиспечённые россияне рады своему новому статусу.
Но сейчас по работе приходится много общаться с крымчанами и они рады, на самом деле, как ни странно))
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§ таноми52
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
таноми52


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Сообщений: 1373
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.12.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
и они рады, на самом деле, как ни странно))


Ничего странного! Крымчане, а особенно севастопольцы, всегда считали себя оплотом именно России. Они с молоком матери впитывают это.
"Легендарный Севастополь - гордость русских моряков!"
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§ Menden1968
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка сколько там котлов было у доблесной ВАС было?
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§ Menden1968
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВСУ..
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§ Змея Подколодная
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Змея Подколодная


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Сообщений: 800
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.12.19 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крым был, есть и всегда будет Россия!

Аминь!
Цитата:
Вит, не заставляй меня называть тебя стёганной зимней ватной курткой советского производства.

Телогреечка, фуфаечка, ватничек. Классика жанра)
Цитата:
Захват Крыма и Донбасса

А как же добровольное волеизлияние крымчан?) Порванные украинские паспорта в мусорках?)Крым домой вернулся красиво)
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§ maxsaf
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4513
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А был ли другой способ у Крыма выйти из состава Украины, который признали бы все?
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§ Змея Подколодная
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 800
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.12.19 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Абайка сколько там котлов было у доблесной ВАС было?

В одном Дебальцево сколько полегло АТОшников. О помощи кричали, но Киев молчал. Киев даже тела не забрали, рефлексировали. Когда Украина начнет любить своих сыновей,отцов,мужей, братьев больше, чем ненавидеть Россию, тогда наступит мир. Иначе так и будут забирать груз 200 с разможженными черепами.
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