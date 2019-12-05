Victor Yang Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева» #45





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12224

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:48 Цитата: abaika95:

Решила не развязывать крупномасштабную войну с сильным соседом)

Если верить фильму "Крым. Путь на Родину", то украинцам Россия не дала начать войну - сразу была оборвана спец. связь, а позже перехвачен украинский генерал с приказом начинать военные действия. Да и не потянула бы Украина войну с официальными российскими войсками, если она не тянет её с полуподпольными на Донбассе.



Да и бесконечная тема это - в таких масштабах историю пишет победитель, а объективно у каждого своя правда. Первое время голова даже болела - для меня оба народа родные.



[Исправлено: Victor Yang, 05.12.2019 - 22:53]