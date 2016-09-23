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§ NG.kz
На встрече президента РК с общественностью Костаная говорили в основном о достижениях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.16 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент дал слово представителям общественности, которые с абсолютным единодушием выражали ему благодарность "за стабильность, мир и надежду". "Нам завидует весь мир, потому что только у нас есть Елбасы!" - заявила воспитатель детсада из Тарановского района.
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Герр щиновник
Re: На встрече президента РК с общественностью Костаная говорили...




Отправлено: 24.09.16 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а чего про нурлы кун не написали? kazday точка kz/2016/09/23/teplo-svetlo-i-radostno/

Дагдарыс
Re: На встрече президента РК с общественностью Костаная говорили...




Отправлено: 25.09.16 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно когда будем восьмёрке.в каком году,в каком столетии?

тучка
Re: На встрече президента РК с общественностью Костаная говорили...




Отправлено: 26.09.16 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тексты были заранее заготовлены. сказали ничего от себя не добавлять, вплоть до увольнений.

Доцент
Re: На встрече президента РК с общественностью Костаная говорили...




Отправлено: 05.10.16 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как мы шагнули! Какие производства открыли! Какие поля! Какие люди! - воскликнул он .....


Ау--у!Огласите весь список построенных объектов производства!!!!!! А что за люди, кого он имеет в виду???? :lol: :lol: :lol: :lol:

§ Menden1968
Re: На встрече президента РК с общественностью Костаная говорили...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да
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§ Menden1968
Re: На встрече президента РК с общественностью Костаная говорили...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Hhhh
Профайл
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