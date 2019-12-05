Dron Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 510

Регистрация: 07.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:52 7 человек в пятиместном седане. Еще и на обгон пошел, еще и при плохой видимости....

Там что недавно снегопад был? Почему дорога вся в снегу и не чищена? Дорожники молодцы конечно, сразу квартет дорожных знаков воткнули. Теперь всё должно быть нормально, без проишествий, можно вообще не чистить.