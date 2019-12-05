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§ NG.kz
Просим пустить автобус в микрорайон Северный в Заречном
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Уже сколько лет просим акимат Заречного пустить автобус по микрорайону Северный. Люди идут утром в 6 часов на остановку автобуса № 101, на это нужно час времени.
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§ Vit
Re: Просим пустить автобус в микрорайон Северный в Заречном
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8660
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть даже фотографии людей, которые каждый день с пакетами с работы, вылезая из автобкуса № 101, идут ещё домой час

Тоже с час добираюсь на работу, если пользуюсь автобусом. Потом с остановки иду пешком где то с минут 30. Уже темно было, иду, а тут шеф останавливается, Виталь садись до везу до дома. Не-а говорю. Пешком полезно ходить. Я и так очень много сижу на работе)))
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§ CrazyBeaver
Re: Просим пустить автобус в микрорайон Северный в Заречном
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 05.12.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С города до Заречного или Затобольска 30 минут идти, 40, если не торопиться. Наверное ползком добираются до остановки.
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§ Nazgul1998
Re: Просим пустить автобус в микрорайон Северный в Заречном
Nazgul1998


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Сообщений: 3
Регистрация: 04.12.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:

А вы придите туда где нурлы жол и попробуйте добраться до города за минут 30 40 ещё и беременной🤔
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§ Nazgul1998
Re: Просим пустить автобус в микрорайон Северный в Заречном
Nazgul1998


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Сообщений: 3
Регистрация: 04.12.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

А как должны ходить бабушки и беременные женщины с детьми, не думайте только о себе!
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§ Nazgul1998
Re: Просим пустить автобус в микрорайон Северный в Заречном
Nazgul1998


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 04.12.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:08
Комментарий удален модератором.
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§ лимон
Re: Просим пустить автобус в микрорайон Северный в Заречном
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1168
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 05.12.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так что акимат Заречного на подписи ответил?
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§ Vit
Re: Просим пустить автобус в микрорайон Северный в Заречном
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8660
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nazgul1998:

Назгуль, да откуда я знаю как бабушки должны ходить. И беременные от меня.) че накинулись то на меня.? И да я заботясь о своём здоровье тем самым помогаю детям после меня беременных женщин. Поэтому логика есть. Пока я слежу за своим здоровьем,автоматом я слежу за здоровьем детей своих. Ну и беременных женщин будущих детей. Короче! Здоровый папа. Здоровые дети.!
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