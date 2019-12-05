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≡ Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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§ abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А хорошо было властям Украины оборзеть, позволить обзывать Путина "х-ло", кричать "москаляку на гиляку" и т.п., мечтать сдать Крым США под военную базу - то есть на 200% продемонстрировать враждебность.//



Тоже самое сейчас делают Прибалты и делали впринципе всегда) почему Ригу никто не забирает?)


Почему Донбасс не забрали в итоге?) Тоже исконно Русские земли
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну а ваших СНГшных

Не понял, ты прям из ЦРУ калякаешь.
Я думал ты местный.

[Исправлено: alex_60, 05.12.2019 - 21:40]
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§ abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Там база военная была и город был российский, Севастополь называется/



Военно-морская база,без ГРУшников)
Севастополь российский а полиция до 2014 года Украинская ходила) странно.
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§ abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не понял, ты прям из ЦРУ какалякаешь.Я думал ты местный.//



Очепятка)


Ваших/наших

В/н)
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§ drakon
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18048
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Не понял, ты прям из ЦРУ калякаешь.

Цитата:
abaika95:
В/н)

Внутренних Дел... :lol:
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§ лимон
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1168
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 05.12.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Украинцев вообще чели нет?))



у украинцев тоже разные мнения, что сделала Украина чтобы не позволить Цитата:
abaika95:
просто брать и забирать себе полуостров
?
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§ лимон
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1168
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 05.12.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почему Донбасс не забрали в итоге?) Тоже исконно Русские земли


не интересны ДНР И ЛНР в стратегическом плане, буферной зоной остались
толи дело полуостров Крым
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§ abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//что сделала Украина чтобы не позволить/



Решила не развязывать крупномасштабную войну с сильным соседом)
На Донбассе уже решилась и неплохо себя показала,против "отпускников" не каждая армия сдюжит)


Ответный тезис,что сделала РФ чтобы не допустить независимости Чечни?
В ноль уничтожила республику,погибло и пропало без вести сотни тысяч человек мирного и не очень населения
Это хорошо по вашему?
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§ abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//буферной зоной остались//


Но там тоже люди живут, Русские люди....а они всего лишь буфер,нехорошо
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сделала РФ чтобы не допустить независимости

Опять. Разные же совершено вещи.
На провокацию уже тянет.
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* таноми52
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1373
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.12.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тоже самое сейчас делают Прибалты и делали впринципе всегда) почему Ригу никто не забирает?) Почему Донбасс не забрали в итоге?) Тоже исконно Русские земли



А сами-то как думаете, почему? Схоласт!
Всему свой черед!

[Исправлено: таноми52, 05.12.2019 - 22:07]
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§ maxsaf
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4511
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Крым не ваш. А вот санкции - ваши. :lol:
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§ лимон
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1168
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 05.12.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но там тоже люди живут, Русские люди....а они всего лишь буфер,нехорошо


жизнью это сложно назвать, у меня родственники из Луганска, пенсионеры, бросили там квартиру
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§ abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Опять. Разные же совершено вещи.На провокацию уже тянет.//




Странно) второй раз уже) как только аргументы не те то это провокация)




Цитата-//А сами-то как думаете, почему? Схоласт!Всему свой черед!//


Что простите?) Вы серьезно?)



Цитата-//Крым не ваш. А вот санкции - ваши.//


Санкций нет у нас) пока...
Крым официально не признали же) пока так,интервью)
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§ Victor Yang
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12224
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.12.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Украинцев вообще чели нет?))

Я этнический украинец,а что?
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