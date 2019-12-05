abaika95 Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева» #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2114

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:36 Цитата-//А хорошо было властям Украины оборзеть, позволить обзывать Путина "х-ло", кричать "москаляку на гиляку" и т.п., мечтать сдать Крым США под военную базу - то есть на 200% продемонстрировать враждебность.//







Тоже самое сейчас делают Прибалты и делали впринципе всегда) почему Ригу никто не забирает?)





Почему Донбасс не забрали в итоге?) Тоже исконно Русские земли