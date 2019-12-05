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§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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* abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А хорошо было властям Украины оборзеть, позволить обзывать Путина "х-ло", кричать "москаляку на гиляку" и т.п., мечтать сдать Крым США под военную базу - то есть на 200% продемонстрировать враждебность.//



Тоже самое сейчас делают Прибалты и делали впринципе всегда) почему Ригу никто не забирает?)


Почему Донбасс не забрали в итоге?) Тоже исконно Русские земли
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* alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6331
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну а ваших СНГшных

Не понял, ты прям из ЦРУ калякаешь.
Я думал ты местный.

[Исправлено: alex_60, 05.12.2019 - 21:40]
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* abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Там база военная была и город был российский, Севастополь называется/



Военно-морская база,без ГРУшников)
Севастополь российский а полиция до 2014 года Украинская ходила) странно.
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* abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не понял, ты прям из ЦРУ какалякаешь.Я думал ты местный.//



Очепятка)


Ваших/наших

В/н)
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* drakon
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18046
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Не понял, ты прям из ЦРУ калякаешь.

Цитата:
abaika95:
В/н)

Внутренних Дел... :lol:
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