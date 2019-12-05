abaika95 Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева» #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2114

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:00 Цитата-//Наверно они есть, но они тоже считают что Крым это Россия!/







Ну так не интересно,про кого тогда по телику показывают?) Свидомых и все эти факельные шествия?)







Ладно придется противоположное мнение высказать (я лично считаю что Крым российско-татарский) что ребята, нехорошо после всех договоренностей подписанных при развале союза,просто брать и забирать себе полуостров) считаю что референдум даже если и провести честно без "зелёных человечков" то Крым по факту всеровно будет за присоединение,но давайте тоже честно без обидняков) если провели бы референдум в 95 где-нибудь в Чечне за независимость или в Калининградской области за присоединение к Германии, то результаты были бы аналогичные с Крымским сценарием)