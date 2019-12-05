|Цитата:
abaika95:
нехорошо после всех договоренностей подписанных при развале союза,просто брать и забирать себе полуостров) считаю что референдум
А хорошо было властям Украины оборзеть, позволить обзывать Путина "х-ло", кричать "москаляку на гиляку" и т.п., мечтать сдать Крым США под военную базу - то есть на 200% продемонстрировать враждебность.
Вот РФ и забрала у врага СВОЁ, чего бы не позволила сделать с братским государством
Поневоле вспомнишь Бисмарка:"...Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения...!"
[Исправлено: таноми52, 05.12.2019 - 21:33]