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≡ Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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* abaika95
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинцев вообще чели нет?))
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§ Кушмурунец23
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Кушмурунец23


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Сообщений: 343
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 05.12.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Украинцев вообще чели нет?))

Наверно они есть, но они тоже считают что Крым это Россия!
Ведь в Крыму украинцев очень много проживает, и даже с каждым годом все больше перебирается их туда с Украины. В Крыму три официальных гос. языка: русский, украинский и крымско-татарский.
Да и красота неописуемая, все преображается буквально на глазах.
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* alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6331
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Украинцев вообще чели нет?))

Затобольские только.
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* abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наверно они есть, но они тоже считают что Крым это Россия!/



Ну так не интересно,про кого тогда по телику показывают?) Свидомых и все эти факельные шествия?)



Ладно придется противоположное мнение высказать (я лично считаю что Крым российско-татарский) что ребята, нехорошо после всех договоренностей подписанных при развале союза,просто брать и забирать себе полуостров) считаю что референдум даже если и провести честно без "зелёных человечков" то Крым по факту всеровно будет за присоединение,но давайте тоже честно без обидняков) если провели бы референдум в 95 где-нибудь в Чечне за независимость или в Калининградской области за присоединение к Германии, то результаты были бы аналогичные с Крымским сценарием)
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* alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6331
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати в этом интервью DW президент много кроме это сказал.например
Что сохраним оба алфавита, и на кирилилице, и на латинице.
Потому как пласт культуры, науки и пр, , на казахском языке на кирилице просто огромен.

[Исправлено: alex_60, 05.12.2019 - 21:08]
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* alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6331
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ладно

Не надо, Федя, не надо. Мешать.
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* abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не надо, Федя, не надо. Мешать//



Так я ж за благое дело,плюрализм мнений) чтоб никто не был обижен)
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§ Козлов я
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 588
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.12.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крым всегда был российским.
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* abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше скажу,проведи сейчас референдум в северных штатах Мексики,они все будут ЗА присоединение к США,аналогично с западно-Канадскими провинциями)

Шотландцы,Сев Ирландцы,Каталонцы,Баски,Уйгуры,Курды за независимость

Внутренняя Монголия за присоединение к внешней Монголии
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* drakon
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18046
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сидит вот сепаратист на фотке Козлова
и думает. Как бы к Западным провинциям
Канады присоединиться.Латиницу - учим... :lol: :oops:
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* alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6331
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В "демократических" странах.
Проголосовали баски за выход,
Ввели войска, активистов и главного арестовали. Квебек в Канаде, первый референдум, 1995 год, 60 процентов за выход из состава, не пущают. Уже даже гос услуги на английском отменили, только на французском.со всеми новыми иммигрантами будут разговаривать только на французском. Демократия вот такая.

[Исправлено: alex_60, 05.12.2019 - 21:30]
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§ таноми52
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1369
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.12.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
нехорошо после всех договоренностей подписанных при развале союза,просто брать и забирать себе полуостров) считаю что референдум



А хорошо было властям Украины оборзеть, позволить обзывать Путина "х-ло", кричать "москаляку на гиляку" и т.п., мечтать сдать Крым США под военную базу - то есть на 200% продемонстрировать враждебность.
Вот РФ и забрала у врага СВОЁ, чего бы не позволила сделать с братским государством
Поневоле вспомнишь Бисмарка:"...Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения...!"

[Исправлено: таноми52, 05.12.2019 - 21:33]
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* abaika95
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В "демократических" странах.//



Ну а в наших СНГшных по проще) скинули на полуостров десант без опознавательных знаков те заняли все ключевые объекты,провели референдум) все нормально) потом вдруг оказалось что это ГРУшники соседней страны) гавань довольна)

[Исправлено: abaika95, 05.12.2019 - 21:37]
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* alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6331
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сидит вот сепаратист на фотке Козлова и думает. Как бы к Западным провинциям Канады присоединиться.Латиницу - учим

Серьёзного эксперда сразу видно.
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* alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6331
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
СНГшных по проще)

Там база военная была и город был российский, Севастополь называется.
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