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§ NG.kz
Капуста с плюсом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Салат из белокочанной капусты в представлении большинства - блюдо дежурное, столовское, бедняцкое. Не скажите. Попробуйте нашинковать капусту потоньше, нарубить соломкой или мелкими кубиками вкусное яблоко, которое можно и не чистить.
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* drakon
Re: Капуста с плюсом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18042
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот салат можно делать с чем -хочешь.
Главная в нём капуста... :lol:
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* drakon
Капуста с плюсом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18042
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лилли, ты делай и хомяч, этот салат.
Бока - впадут, похудеешь... :lol:
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* drakon
Re: Капуста с плюсом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18042
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Если вместо капусты взять кочан салата айсберг,

Вот он салат Айсберг.

Кушаю круглый год.В настоящее время стоит,1.19 €...
:lol: :oops:
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* drakon
Капуста с плюсом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18042
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я его кушаю, прямо листками,отрываю
и ем в обед, вместо хлеба. С мясом-
например, с супом. С борщём - нет.
Там белокочанная... :lol: :oops:
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