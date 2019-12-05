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§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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§ Vit
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8656
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 17:06
Комментарий удален модератором.
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§ Vit
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8656
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 17:10
Комментарий удален модератором.
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§ юля елиссева
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1446
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 05.12.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аннексия, как её не назови, была. Но и ссорится с соседом по Таёжному союзу не хочется..
А так, Крим - це Україна!
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§ Vit
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8656
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Нет. Крым это Россия. Это русские. Если че. И Донбасс русские и Киев. Просто два чела с автоматом ходит. Ну не че. Скоро и им бошку сламают.
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§ юля елиссева
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1446
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 05.12.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Нет. Крым это Россия. Это русские. Если че. И Донбасс русские и Киев. Просто два чела с автоматом ходит. Ну не че. Скоро и им бошку сламают.

Вит, не заставляй меня называть тебя стёганной зимней ватной курткой советского производства. Захват Крыма и Донбасса будет аукаться России еще долгие десятилетия. Увы, санкции против агрессора бьют и по Казахстану, поскольку мы с этим агрессором в одном союзе состоим.
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§ Vit
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8656
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Глупая голая женщина(. Считает что ватники захватили сами свой же дом.
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§ kbkz1980
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4515
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.12.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Захват Крыма

Какой захват?
А может стоит сьездить посмотреть с людьми пообщаться.
Летом была-люди довольны.
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§ таноми52
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1368
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.12.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое интересное, что противники Рф совершенно проигнорировали волю народа Крыма. И хотели, чтобы Россия, в угоду Западу, также оставила крымчан в/на Украине.
А если нет, так получайте: захват, анексия, агрессия...
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§ Vit
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8656
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че. Тема. Девчонки. Предлагаю. Это лето замутить. Юля, Лиля, Таноми. Я снимаю домик. Вино, песни, массаж. Оторвемся. ;-)
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* alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6316
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Донбасс тоже ни будет теперь никогда в Украине. Киеву нужна территория Донбасса, а не люди которые там живут. Которых они бомбили, расстреливали, уничтожали.отрезали электричество, воду. Им нужна только территория и граница.
Но этого не будет.
Замороженный конфликт,все.

[Исправлено: alex_60, 05.12.2019 - 19:41]
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* alex_60
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6316
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Крым.это Россия.
Только идиоты могут думать по другому.
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§ сайлау курманов
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3313
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.12.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои знакомые перенесли забор на один метр с тем чтобы расширить огород, тогда один сосед сильно возмутился и грозил сообщить куда надо.что самое интересное жалобщика послали куда подальше
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* drakon
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18042
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А Крым.это Россия.

Да, Крым, это Россия... :lol: :oops:
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