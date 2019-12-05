Цитата: Vit:

Нет. Крым это Россия. Это русские. Если че. И Донбасс русские и Киев. Просто два чела с автоматом ходит. Ну не че. Скоро и им бошку сламают.

Вит, не заставляй меня называть тебя стёганной зимней ватной курткой советского производства. Захват Крыма и Донбасса будет аукаться России еще долгие десятилетия. Увы, санкции против агрессора бьют и по Казахстану, поскольку мы с этим агрессором в одном союзе состоим.