abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #6706





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2103

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:22 Цитата-//не по разнарядке, как отдельные массово зарегистрировавшиеся с однотипных служебных телефонов, а прям вот глобально. Не подработка, а основная работа.Помнится в эту сторону у нас привидение специализировалось.//







Вот и уважаемая ОК всерьез считает что кто-то будет платить за "сидение" на форуме днями и ночами) обидно...... Да я могу и во флуде просто сидеть,думаете за это тоже будут тугрики падать?









Про логотип НГ уже уточнял,новогодняя ава, и спрашивал убрать или нет? Вы проигнорировали,хорошо раз вам не нравится поменяю.