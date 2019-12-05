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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2103
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//не по разнарядке, как отдельные массово зарегистрировавшиеся с однотипных служебных телефонов, а прям вот глобально. Не подработка, а основная работа.Помнится в эту сторону у нас привидение специализировалось.//



Вот и уважаемая ОК всерьез считает что кто-то будет платить за "сидение" на форуме днями и ночами) обидно...... Да я могу и во флуде просто сидеть,думаете за это тоже будут тугрики падать?




Про логотип НГ уже уточнял,новогодняя ава, и спрашивал убрать или нет? Вы проигнорировали,хорошо раз вам не нравится поменяю.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2103
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Так это у вас юмор такой? Хотите, чтоб мы тоже перешли на подобный юмор//




А вы до сих пор серьезно все это писали и воспринимали?) Переходите,ваше право)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8656
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не фанат Абайки. Хотя он мне деньги должен.) к!
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1368
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.12.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не интересно во флуде. Абайка тут правит бал
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4515
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.12.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот и уважаемая ОК всерьез считает что кто-то будет платить за "сидение" на форуме днями и ночами) обидно...... Да я могу и во флуде просто сидеть,думаете за это тоже будут тугрики падать?

Интересно,если ОК такие делает заявления,
Может зарплату Абайки огласит
И на каку шарагу он работает.
Ну чёб с фактами .
А пока это только тра-ля-ля от редакции-некрасиво.
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