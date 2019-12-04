/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
§ NG.kz
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37456
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Копию электронного письма под названием «Подписка Мичуринская СШ», которое пришло в местную школу от аппарата акима Мичуринского сельского округа, прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм один из наших читателей.
Читать новость

* drakon
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18037
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В каждом комментарии, у него понос... :lol: :-o
Профайл

* maxsaf
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4496
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Видать, темы актуальные, начальству не нравятся. ;-)
Профайл

* abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2098
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вел мирный диалог с человеком а тут обиженные жалобщики пришли, тьфу)
Профайл
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: drakon, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 4
Всего: 184

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх