"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Я робот
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Сообщений: 37456
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 13:48
Копию электронного письма под названием «Подписка Мичуринская СШ», которое пришло в местную школу от аппарата акима Мичуринского сельского округа, прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм один из наших читателей. Читать новость
А знаете что.. Акимату выгодно держать баранов... "беее... меее.." не трогает их уже давно.. припомню свою "поездку" на ЭКСПО... было так "захватывающе".. особенно когда надо в семью деньги принести, детей чем то накормить, за коммуналку заплатить.. вот от души благодарен нашему "мудрому" руководству.. что не пожалели времени и сил и отправили мне билетик на ЭКСПО... а с другой стороны понимаешь:откажешься - увольнение... и везде же одно и то же... ну а принудиловка подписная, так это я уже видел и в 2002 году... но так и ни одной газетенки жалкой не увидел...
Учителя, вы утомили уже этими газетами. Я могу человек с 30 по именам назвать которые в лицо руководству посылали нах. По разным причинам и в узкой спецификации (то есть было чем рисковать) уходили и находили себя по новой и в новой сфере или место меняли. Я тоже. Правда я не сжигаю мосты. Не кричу и не нервничаю Просто говорю досвидос, Больше я не могу с вами работать. А почему? А потомушто. Объяснять че то смысла нет руководству и держать их за дураков глупо. Все они понимают и знают. Так же как и акимат и учителя. У них особая любовь. Соберитесь да дайте отпор.
Ликбез мой дорогой друг подразумевает под собой получение новых знаний от собеседника) я и без вас знал что на НГ часто муссируют тему подписок о чем и написал выше) и к чему вы тратили свое время для поиска материалов непонятно) при чем мой вопрос "о тысячах" "бомбящих"горожан так и повис в воздухе) под публикациями комментаторов в сумме не больше 20-30 и то не факт что все местные)
abaika95: при чем мой вопрос "о тысячах" "бомбящих"горожан так и повис в воздухе) под публикациями комментаторов в сумме не больше 20-30
А почему не о десятках, сотнях тысяч и даже миллионах? К чему такое грубое и жалкое передёргивание? Есть сотни комментариев в аккаунтах соцсетей НГ от конкретных людей, которые возмущаются принудительной подпиской. Они особо и не скрываются за левыми аватарками и выдуманными профилями. Ликбез надо провести, как прочитать эти сотни комментариев? Или надо, чтобы тысячи были, а иначе "вы фсё врёте!" и "никто никого не заставляет" ну и на десерт "у НГ бомбит, так как она хочет в этот список попасть, а её не берут"?
Цитата-//Ликбез надо провести, как прочитать эти сотни комментариев?Или надо, чтобы тысячи были, а иначе "вы фсё врёте!" и "никто никого не заставляет" ну и на десерт "у НГ бомбит, так как она хочет в этот список попасть, а её не берут"?//
Как-то странно вы осведомлены о принципах комментариев в соц сетях) главное как про "бомбит у НГ" это сразу нурлыботы) а как "фласть плохая" "раньше жили лучше,туалетной бумаги не было,но была колбаса" "да вообще фсе плохо в этой стране" так это сразу честные и неподкупные граждане пишут)) да?)
Ликбез провести как большинство таких выс***в пишутся?) И кем?)
abaika95: Как-то странно вы осведомлены о принципах комментариев в соц сетях)
Что, осталось в арсенале только два приёма? Врать и передёргивать, да уходить от темы и забалтывать? Это тему про принудительную подписку. Факты - после пары публикаций, вызванных жалобами читателей, ещё несколько сотен гневных и возмущённых комментариев с конкретными цифрами и фактами. Жду теперь "Ликбез провести как большинство таких выс***в пишутся?) И кем?)" с указанием конкретных фактов. А не пурги про "печеньки госдепа", "руки Мухи" и пр. пропагандонскую шнягу.
Цитата-//Факты - после пары публикаций, вызванных жалобами читателей, ещё несколько сотен гневных и возмущённых комментариев с конкретными цифрами и фактами.//
Где эти факты то?) Или ваш коммент считать за факт?)
Ладно тогда следите за руками
Факт,комменты пишутся 20-30 городскими обиженными ( специалистами по всем вопросам) которые думают что у них "актгрпоз" с фейковых аккаунтов либо поуеховшими в заграницы и оттуда несущими свой понос)
Есть конечно люди действительно возмущенные положением дел с подпиской но их не "тыщи тыщ") если вы считаете возмущение народа по количеству комментов но не читая их не разбираясь кто откуда? (я вот сейчас зашёл на последнюю новость,пишут "зачем вообще газеты когда есть инет" либо тупо ржут) то грош цена вашему социологическому исследованию))
abaika95: Факт,комменты пишутся 20-30 городскими обиженными ( специалистами по всем вопросам) которые думают что у них "актгрпоз" с фейковых аккаунтов либо поуеховшими в заграницы и оттуда несущими свой понос)
Это ни разу не факт, а очередное передёргивание. А вот факт, что появилось несколько (меньше 10) свежезарегистрированных аккаунтов здесь на сайте, которые как по команде появляются при обсуждении острых околополитических тем и несут одинаковую нурлыботско-хабаровскую чушь. А вот и ссылки: Инста НГ-1 и ещё Инста НГ-2 Больше 300- комментов, тысячи (как вы и хотели) лайков, сохранений и перепостов. В ОК и ВК заходить не стал, но и школота и более зрелые тоже однозначно против принудиловки, просто там аудитория в разы меньше, чем в инсте и реакция тоже. Любой и даже диванный социолог вам расскажет, что если отреагировали в соцсетях(коммент, лайк, перпост и пр.) на событие сотни людей, то смело масштабируйте в 20-50 раз и получите адекватную массу людей обсуждающих и переживающих эту проблему. И это не таинственные 20-30 поуехавших + городские сумасшедшие. Это и есть Общество. Да, разобщённое, да забитое и несмелое, да боящееся за свои рабочие места и отношения с начальством, но уже хотя бы пытающееся проговорить свои проблемы. А проблема ( а вообще-то массовое, длящееся уголовное/коррупционное правонарушение) есть. И её надо решать.
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