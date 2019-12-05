Цитата: Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок

Убийство с особой жестокостью. Ребёнок был убит насильно, после всех манипуляций, неизвестных нам и следствию скорей всего. Маме почему то какие то скачухи предусмотрены.

А почему бы ей, первое. Химическую кастрацию не провести. По женской. Полностью исключить в будущем иметь детей. Второе срок должен быть 20-25.