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§ NG.kz
Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37456
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В настоящее время досудебное расследование, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований по ст. 100 УК РК (убийство матерью новорожденного ребенка), продолжается. Назначены экспертизы", - пояснили в ДП.
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§ Vit
Re: Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8652
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок

Убийство с особой жестокостью. Ребёнок был убит насильно, после всех манипуляций, неизвестных нам и следствию скорей всего. Маме почему то какие то скачухи предусмотрены.
А почему бы ей, первое. Химическую кастрацию не провести. По женской. Полностью исключить в будущем иметь детей. Второе срок должен быть 20-25.
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§ директор пляжа
Re: Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.12.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полнсотью согласен с автором выше. равноправие или все таки нет? где все яжматери которые убийц так яро осуждают? что-то тишина
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