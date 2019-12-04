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≡ "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37453
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Копию электронного письма под названием «Подписка Мичуринская СШ», которое пришло в местную школу от аппарата акима Мичуринского сельского округа, прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм один из наших читателей.
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§ maxsaf
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 21:25
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4089
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.12.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Да все разве перемесить? Вот тебе за ещё 2013-ый год, если что. ;-)
https://iwpr.net/ru/global-voices/казахстан-принудительная-подписка-–-пережиток-прошлого
Столько лет прошло, а воз и ныне там 8-)
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§ abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да все разве перемесить? Вот тебе за ещё 2013-ый год, если что//


Цитата-//Здесь пожаловались несколько десятков под предыдущей статьёй о принудиловке//

Здесь значит понятие растяжимое) понятно)
А загуглить конечно можно,даже думаю за 87 год аналогичные статейки найдешь)
Прекрасное советское прошлое...)
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§ elektron
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4089
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.12.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Здесь значит понятие растяжимое)

Ну не будете же отрицать, что не первый год и НГ муссирует эту тему. ;-)
если так принципиально важно, то только ради вас поищу, если "пешеход" раньше чего не найдёт.
Оно вам надо? :-)
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§ abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну не будете же отрицать, что не первый год и НГ муссирует эту тему//


Да действительно спорить не буду)



Цитата-//Оно вам надо?//

Да впринципе нет, от вас я вообще ничего не жду)просто формучанини под ником хозяин говорит о тысячах тыщ высказавшихся ЗДЕСЬ против таких подписок) вот интересно стало)
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§ elektron
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4089
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.12.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да впринципе нет, от вас я вообще ничего не жду)

Ну что же я зря готовился? ;-) :lol:
О тысячах тоже не скажу не знаю, но всё же. всё от НГ:
https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=696&storyid=25685
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=823274&topic_id=38959&forumid=2#823274
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=29003
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=25204
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=24642

Даже министр или депутат? Абаев об этом говорил
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=24441
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=24513

На сегодня ликбез окончен :lol: 8-)

[Исправлено: elektron, 04.12.2019 - 17:10]
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§ Неравнодушный гражданин
Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную...
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 04.12.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А знаете что.. Акимату выгодно держать баранов... "беее... меее.." не трогает их уже давно.. припомню свою "поездку" на ЭКСПО... было так "захватывающе".. особенно когда надо в семью деньги принести, детей чем то накормить, за коммуналку заплатить.. вот от души благодарен нашему "мудрому" руководству.. что не пожалели времени и сил и отправили мне билетик на ЭКСПО... а с другой стороны понимаешь:откажешься - увольнение... и везде же одно и то же... ну а принудиловка подписная, так это я уже видел и в 2002 году... но так и ни одной газетенки жалкой не увидел...
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§ Vit
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8646
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учителя, вы утомили уже этими газетами. Я могу человек с 30 по именам назвать которые в лицо руководству посылали нах. По разным причинам и в узкой спецификации (то есть было чем рисковать) уходили и находили себя по новой и в новой сфере или место меняли. Я тоже. Правда я не сжигаю мосты. Не кричу и не нервничаю Просто говорю досвидос, Больше я не могу с вами работать. А почему? А потомушто. Объяснять че то смысла нет руководству и держать их за дураков глупо. Все они понимают и знают. Так же как и акимат и учителя. У них особая любовь. Соберитесь да дайте отпор.

[Исправлено: Vit, 04.12.2019 - 23:51]

[Исправлено: Vit, 04.12.2019 - 23:52]
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§ abaika95
Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//На сегодня ликбез окончен//


Ликбез мой дорогой друг подразумевает под собой получение новых знаний от собеседника) я и без вас знал что на НГ часто муссируют тему подписок о чем и написал выше) и к чему вы тратили свое время для поиска материалов непонятно) при чем мой вопрос "о тысячах" "бомбящих"горожан так и повис в воздухе) под публикациями комментаторов в сумме не больше 20-30 и то не факт что все местные)
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§ Хозяин
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 05.12.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
при чем мой вопрос "о тысячах" "бомбящих"горожан так и повис в воздухе) под публикациями комментаторов в сумме не больше 20-30

А почему не о десятках, сотнях тысяч и даже миллионах?
К чему такое грубое и жалкое передёргивание?
Есть сотни комментариев в аккаунтах соцсетей НГ от конкретных людей, которые возмущаются принудительной подпиской. Они особо и не скрываются за левыми аватарками и выдуманными профилями.
Ликбез надо провести, как прочитать эти сотни комментариев?
Или надо, чтобы тысячи были, а иначе "вы фсё врёте!" и "никто никого не заставляет" ну и на десерт "у НГ бомбит, так как она хочет в этот список попасть, а её не берут"?
:lol:
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§ abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ликбез надо провести, как прочитать эти сотни комментариев?Или надо, чтобы тысячи были, а иначе "вы фсё врёте!" и "никто никого не заставляет" ну и на десерт "у НГ бомбит, так как она хочет в этот список попасть, а её не берут"?//




Как-то странно вы осведомлены о принципах комментариев в соц сетях) главное как про "бомбит у НГ" это сразу нурлыботы) а как "фласть плохая" "раньше жили лучше,туалетной бумаги не было,но была колбаса" "да вообще фсе плохо в этой стране" так это сразу честные и неподкупные граждане пишут)) да?)

Ликбез провести как большинство таких выс***в пишутся?) И кем?)
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§ Хозяин
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 05.12.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как-то странно вы осведомлены о принципах комментариев в соц сетях)

Что, осталось в арсенале только два приёма?
Врать и передёргивать, да уходить от темы и забалтывать?
Это тему про принудительную подписку.
Факты - после пары публикаций, вызванных жалобами читателей, ещё несколько сотен гневных и возмущённых комментариев с конкретными цифрами и фактами.
Жду теперь "Ликбез провести как большинство таких выс***в пишутся?) И кем?)" с указанием конкретных фактов. А не пурги про "печеньки госдепа", "руки Мухи" и пр. пропагандонскую шнягу.
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§ abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Факты - после пары публикаций, вызванных жалобами читателей, ещё несколько сотен гневных и возмущённых комментариев с конкретными цифрами и фактами.//



Где эти факты то?) Или ваш коммент считать за факт?)


Ладно тогда следите за руками

Факт,комменты пишутся 20-30 городскими обиженными ( специалистами по всем вопросам) которые думают что у них "актгрпоз" с фейковых аккаунтов либо поуеховшими в заграницы и оттуда несущими свой понос)

Есть конечно люди действительно возмущенные положением дел с подпиской но их не "тыщи тыщ") если вы считаете возмущение народа по количеству комментов но не читая их не разбираясь кто откуда? (я вот сейчас зашёл на последнюю новость,пишут "зачем вообще газеты когда есть инет" либо тупо ржут) то грош цена вашему социологическому исследованию))

Заметьте не одной шняги про печеньки и про муху)
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